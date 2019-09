Ioana Ginghină povestește pas cu pas cum s-a destrămat căsnicia cu Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a mărturisit că a încercat să-l recucerească pe Alexandru Papadopol și că a făcut tot ce a ținut de ea pentru a-și salva căsnici, dar totul a fost în zadar: “Am fost în vacanţa de vară unde el a fost un pic mai ciudat, mai distant, supărat. Când am ajuns acasă l-am întrebat ce are. Atunci mi-a zis: uite care e treaba, că nu merge, că el simte ceva, nu ştie. Era nefericit. Mi se pare un lucru destul de important. Îmi dau seama că viaţa e foarte frumoasă, e păcat să stai aşa într-o relaţie. Ideea este că şi după, nu e aşa o problemă. Şi eu acum sunt mai fericită ca înainte. Eu nu mai făceam nimic pentru mine şi e mare greşeală. Când Alexandru a venit la mine şi a zis gata, am început să mă joc de-a nevasta ideală prin casă. Nu mai mergea. Am obosit şi am zis si eu gata. Hai să punem punct. Asta cu punctul a fost la mine”“, – a povestit Ioana Ginghină la emisiunea „Vorbeşte lumea” .

Vorbind despre fiica lor, Ruxandra, spune că aceasta ”e foarte bine”: ”În discuţii eu îl zugrăvesc pe Alexandru şi îmi spune: tu vrei să îl aduci acasă? Ruxandra e şi mare, are 11 ani, trece şi ea printr-un filtru şi vede că suntem mai fericiţi aşa. Nu este mai nefericită, nu învaţă mai prost, nu mănâncă mai puţin. (…) Am zis că rezolv, nu am spus nimănui. Noi nu am avut o căsnicie cu probleme”, – a mai spus Ioana Ginghină, conform Libertatea.

Ioana Ginghină a dezvăluit și cum a reacționat când în presă a a apărut filmarea în care fostul său soț, Alexandru Ppapadopol, se sărută cu actuala sa iubită, actrița Adriana Titieni, fosta soție a actorului și mentorului său, Adrian Titieni: „Nu mi-a fost ușor și i-am spus si lui. Prima dată când am aflat am sunat psihologul, ca să știu cum să fac cu Ruxi. Și apoi l-am sunat pe el, nu știa că au apărut imaginile cu el. Era și el terminat, nu avea niciun chef să se vadă chestia aia. Cumva nu mi-a picat bine, dar oricum bănuiam ceva, mai mult m-am gândit ce zice lumea”

Sursă foto: Instagram

