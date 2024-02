Ioana Ginghină dezvăluie ce dietă ține la 46 de ani: „Mănânc și dulciuri”. Ce spune despre relația cu fiica ei / Exclusiv

Ioana Ginghină (46 de ani) a afișat la nuntă un corp frumos lucrat. Actrița arată mai bine ca niciodată, iar „vinovată” pentru această imagine spectaculoasă este Carmen Fit, care se ocupă de mesele ei, dar îi coordonează și orele de sport.

Ioana Ginghină traversează o perioadă bună pe toate planurile. A avut o cununie civilă de poveste, fiica ei, Ruxandra, a trecut cu brio de Evaluarea Națională și a fost admisă la Nicolae Tonitza, iar soțul ei, Cristi Pitulice, nu știe cum să o mai răsfețe.

Ioana Ginghină: „Carmen Fit se ocupă de dieta mea”

„Țin o dietă cu un nutriționist. Carmen Fit se ocupă de dieta mea. Nu pot să zic că o țin tot timpul. Astăzi am venit aici. Am mâncat doar o bucățică de conopidă, că eu sunt cu vegetalele, și nu am mâncat dulcele, dar nu am mâncat ce scria la hârtie. Încerc să mă țin, îi trimit poze.

Fac și sportul pe care mi-l dă ea. Nu mânânc carne, paste nu am mai mâncat de nu țin minte, dar dulciuri mănânc. Când am voie, mănânc dulciuri. Dar nu că mănânc, rup”, a mărturisit Ioana Ginghină, pentru UNICA.ro, la un eveniment monden.

Ioana Ginghină acordă o atenție deosebită și tenului. „Sunt după un peeling. L-am făcut în urmă cu câteva zile. Îl fac în fiecare lună în această perioadă. Se descuamează, dar e bine, peste 2-3 zile o să fiu zână. În rest, folosesc doar produse testate”, adaugă ea.

Citeşte și: Ce fată frumoasă au Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol! Ruxandra a împlinit 15 ani

Citeşte și: Gwyneth Paltrow uimește cu decizia luată. Actrița susține că „nimeni nu o va mai vedea vreodată”. Ce spune despre divorț

Ioana Ginghină: „Mă înțeleg foarte bine cu Ruxi”

Chiar dacă a stat cu sufletul la gură pentru Ruxandra care a susținut în această vară testele pentru Evaluarea Națională, rezultatele fiicei sale au bucurat-o nespus. Ruxandra a intrat la un liceu de top, Nicolae Tonitza, și s-a adaptat rapid. „Ruxi este mega încântată de liceu. Aseară a venit la mine să îmi îmi spună, din nou, cât de mult îi place. Citeam, a intrat și mi-a spus: „Mamă, îmi place atât de mult la liceul ăsta”. Lunea și marțea face doar ateliere.

Mă înțeleg foarte bine cu ea în perioada asta. Ne-am relaxat după examen, a fost un an greu. Acum sunt chill, copilul e mare, nu mai stau să o controlez. Am făcut educația care a trebuit. Normal că sunt cu ochii pe ea, dar în sensul că nu mai stau să o ascult la școală, a trecut”, mai spune Ioana Ginghină.

Citeşte și: Papucii din blană de oaie cu care Loredana Groza a făcut furori printre „fashioniste”. Cât costă perechea

Citeşte și: Nicolai Tand și-a dus soția și copiii în America. Ce aventuri au bifat în călătorie

Fiica vedetei îl apreciază pe Cristi Pitulice

Deși are o fiică adolescentă, Ioana Ginghină nu resimte această perioadă, asta pentru că a avut întotdeauna o comunicare foarte bună cu Ruxandra, așa că acum cele două împart multe confidențe. Ba mai mult, Ruxi se înțelege foarte bine și cu cel care i-a devenit tată vitreg, Cristi Pitulice. De asemenea, o legătură bine sudată are și cu tatăl ei, Alexandru Papadopol.

„Știu tot. Și când sunt drame, sunt acolo. Cu Cristi se înțelege foarte bine. Când e plecat îi simțim amândouă lipsa, pentru că mă duc să o iau eu, altfel era Cristi de serviciu. El e cu copilul, el se trezește mult mai dimineață, el o duce la școală. Ruxi se duce și singură, vine și singură, dar mai sunt situații. Și lunea și marțea când are de la 8.00, o ducem ca să nu stea prin mașina asta din afara Bucureștiului”, mai spune Ioana Ginghină, pentru UNICA.ro.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News