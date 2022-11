Investiția la care a renunțat Denis Hanganu, înainte să se însoare cu iubita medic: “Bine am făcut că am pus banii deoparte”/ Exclusiv

Denis Hanganu a devenit cunoscut publicului în urmă cu câțiva ani, când și-a făcut debutul pe micul ecran în serialul “Sacrificiul” de la Antena 1. Iată că talentul lui a convins din nou și, de această dată, a prins unul dintre rolurile principalele din serialul “Clanul”, difuzat la Pro TV în fiecare luni. De când a venit în București, visul actorului este să scape de chirie și să aibă propriul apartament. Momentan a renunțat la o astfel de investiție, cu toate că are în plan să se însoare cu Raluca, femeia care îi este alături de 4 ani.

Denis Hanganu este protagonistul serialului “Clanul” de la Pro TV și, din păcate, pentru admiratoarele lui, actorul este ca și luat. El trăiește o frumoase poveste de dragoste cu Raluca, jumătatea lui, cu care are de gând să își întemeieze o familie cu acte. Iubita lui Denis Hanganu lucrează în cu totul alt domeniu, dar înțelege perfect meseria lui și îl susține.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Denis Hanganu locuiește cu chirie în București: „Nu mi-am cumpărat apartament. Bine am făcut”

“Este medic și cred că este mai bine pentru mine așa, funcționez foarte bine și este o alegere minunată. Suntem împreună de 4 ani, nu am fost pacientul ei, este medic chirurg”, a declarat, pentru Unica.ro, Denis Hanganu.

Actorul Denis Hanganu este originar dintr-un sat aflat la un kilometru de Vama Albița, Râșești, din județul Vaslui și, de când s-a mutat în Capitală, locuiește cu chirie. Visul lui este să aibă propriul apartament, doar că a renunțat momentan la o astfel de intervenție, chiar dacă are în plan să își întemeieze o familie cu Raluca.

“Nu mi-am cumpărat apartament în București și cred că mai bine am făcut că am pus banii deoparte sau că îi strâng, oricum ar fi, pentru că e o situația economică destul de păcătoasă, inflația e în floare, roborul a crescut, mai bine că nu am acționat atunci din pripă și cred că de multe ori să faci un pas în spate e mai înțelept și să aștepți momentul oportun pentru astfel de decizii”, a declarat protagonistul serialului “Clanul” pentru Unica.ro.

Denis Hanganu vrea să se căsătorească: “Am planuri mari”

Actorul are parte de stabilitate în viața privată și momentan se concentrează foarte mult asupra proiectelor profesionale. Denis Hanganu este decis să facă și pasul cel mare alături de iubita lui, Raluca, însă nu poate estima o dată pentru fericitul eveniment.

“Sunt foarte bine pe plan personal. Vreau să mă căsătoresc, nu știu acum cum e cu proiectul și cu timpul. Deci nu pot să zic, da, o să fac asta și o să fac atunci, pentru că nici nu cred în treaba asta, mi se pare că într-un fel anume cobesc, cum se zice prin popor pe la noi, și atunci da, am planuri mari. Dar vreau să le iau încet și să le fac așa cum doresc eu și nu în grabă doar din dorința de a le face și de a le bifa, ci să le fac așa cum îmi place mie. Ca astfel să fie amintiri din alea foarte frumoase peste timp nu mă grăbesc, dar da, vreau să fac lucrul acesta, da, cât mai repede, dar cât mai repede așa cum îmi doresc eu, nu cât mai repede cum îmi permite timpul”, ne-a mărturisit actorul.

Denis Hanganu, tentat să se reprofileze: „Pot face bine și multe alte lucruri, cum ar fi zona IT.

Denis Hanganu e pasionat de actorie și între cele două mari proiecte de pe micul ecran în care a jucat, actorul s-a axat pe teatru.

“A fost situația asta pandemică prin care am trecut cu toții, a fost o pauză pentru toți, nu binevenită e drept, dar am trecut, am rezistat. Mă bucur că lucrurile au luat-o pe făgașul acesta normal, că am primit invitația de a participa la castingul pentru acest serial, vestea că l-am și luat și că mă aflu acum printre oamenii ăstia frumoși”, ne-a spus interpretul lui Tudor Achim, din „Clanul”.

În perioada pandemiei, actorul se gândea să se îndrepre chiar spre un alt domeniu de activitate.

“Nu am refuzat să iau în calcul varianta de a mă și reprofila, nu am absolut nicio problemă, vreau să îmi fie cumva mie bine, oamenilor din jurul meu și atunci dacă e pauză, dacă nu sunt proiecte, dacă din teatru cumva se câștigă foarte greu. Am redescoperit că pot face bine și multe alte lucruri, cum ar fi zona IT.

Nu accept dimpotrivă concepția asta de a sta să așteptăm lucrurile să vină, nu, vreau de multe ori să fac eu primul pas, să merg eu către lucruri înspre a se întâmpla. Acum sunt un fericit că iarăși fac parte dintr-un alt proiect de calibru, dacă nu, găsim o variantă, important cred că asta e”, ne-a mai spus Hanganu.