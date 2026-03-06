Imagini cu Cosmin Seleși pe patul de spital, după ce a fost internat de urgență: „Urmărim cum evoluează lucrurile”

Internat de urgență, actorul Cosmin Seleși a publicat primele imagini de pe patul de spital, asigurându-și admiratorii că starea sa este stabilă. Filmările pentru emisiunea pe care o găzduiește, „Batem palma”, sunt momentan întrerupte.

Imagini cu Cosmin Seleși pe patul de spital, după ce a fost internat de urgență

Cosmin Seleși, actor îndrăgit și prezentatorul emisiunii „Batem palma” de la PRO TV, trece printr-o perioadă dificilă. Internat de urgență în spital în urmă cu o zi, artistul a fost nevoit să pună pe pauză filmările show-ului pentru a se concentra pe sănătatea sa.

Vestea despre internarea lui s-a răspândit rapid în mediul online, stârnind îngrijorarea fanilor. În ciuda situației delicate, Cosmin a dorit să-și liniștească admiratorii publicând o imagine de pe patul de spital și un mesaj de mulțumire pentru sprijinul primit.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, telefoanele și gândurile bune pe care mi le-ați trimis. Le-am citit și le apreciez enorm, chiar dacă nu reușesc să răspund fiecăruia în parte. În momentul de față suntem încă în așteptare… urmărim cum evoluează lucrurile și sperăm să rămână pe un traseu bun.

Evoluția clinică este momentan favorabilă și sper din tot sufletul să se mențină în această zonă, astfel încât să nu fie nevoie de o intervenție chirurgicală”, a transmis Cosmin Seleși pe contul său de Facebook.

„Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ”

Actorul a recunoscut că problemele de sănătate l-au luat prin surprindere, însă decizia rapidă de a merge la spital s-a dovedit esențială.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie.”

Deși medicii rămân rezervați în privința evoluției stării sale, Cosmin urmează un tratament care ar putea evita o eventuală intervenție chirurgicală. Actorul și-a exprimat încrederea în echipa medicală și a subliniat importanța sprijinului primit din partea celor dragi și a publicului.

„Gândul bun aduce bucurie, iar toate mesajele voastre chiar au ajuns la mine. Am încredere în medicii și în întreg personalul medical… Deci hai să fim pozitivi!”

Ce se întâmplă cu emisiunea „Batem palma”

În ceea ce privește emisiunea „Batem palma”, filmările sunt momentan suspendate, dar Cosmin a ținut să-și asigure telespectatorii că aceasta va reveni cât mai curând.

„Vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult.”

Potrivit Libertatea, actorul se află sub observație medicală, iar următoarele zile vor fi decisive pentru evoluția sa.

În acest moment, optimismul și sprijinul celor din jur sunt aliați de nădejde pentru îndrăgitul actor, care promite să revină pe micile ecrane cu aceeași energie molipsitoare.

