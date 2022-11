Imagine șocantă cu Kate Middleton pe coperta The Mirror. „Arată de parcă ar avea 100 de ani. E ridicol”

The Mirror a publicat pe copertă o fotografie în care prințesa Catherine de Wales pare mai bătrână cu cel puțin 20 de ani. Imaginea a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Fotografia puternic retușată în Photoshop a lui Kate Middleton, apărută pe coperta tabloidului britanic The Mirror, a fost publicată pe pagina de Twitter „Royal Tea with Brittany”.

„Pentru numele lui Dumnezeu, ce i-au făcut fotografiei prințesei Catherine? Ce dezgustător că au modificat în Photoshop poza în acest fel!” este comentariul din dreptul imaginii publicate.

What in the ever loving god did they do to Princess Catherine’s picture? How disgusting to photoshop the photo in this way! pic.twitter.com/ziMhSnVy2h

— Royal Tea With Brittany (@brittanygadoury) November 14, 2022