Giulia Nahmany (40 ani) și-a pierdut mama, apoi tatăl în pandemie, dar nu s-a lăsat înfrântă. A descoperit yoga, și-a modificat radical stilul de viață și a slăbit spectaculos, iar astăzi are convingerea că a câștigat acest pariu cu propriile trăiri.

UNICA.RO a pătruns în universul Giuliei Nahmany. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate, Giulia ne-a vorbit despre relația cu soțul ei și despre cele două fiice, Caroline și a lui Stephanie, despre pierderea mamei și cât de mult a ajutat-o yoga să-și găsească puterea interioară, dar ne-a dezvăluit și planurile la care lucrează.

Giulia Nahmany: “Pierderea mamei mele mi-a provocat o suferință greu de exprimat în cuvinte”

Giulia, ai avut parte de multe momente complicate anul trecut, cum a fost pentru tine?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Împărțirea lucrurilor în două tabere opuse, bune sau rele, albe sau negre, este profund păguboasă la nivel psihic. Desigur sunt aspecte care te pot bucura nespus, altele care te pot lasa cu un sentiment de tristețe sau cu un oftat adânc, însă fiecare întâmplare, oricum ar fi ea, este o lecție din care ai de învățat. Și nu este întâmplătoare. Și bucuria, dar și suferința își au rostul lor atunci când trebuie să se întâmple. Din această perspectivă nu aș face un bilanț scindat în lucruri bune sau rele, ci mai degrabă în experiențe.

Îți pot spune că anul trecut am întâlnit extrem de mulți oameni valoroși, am simțit după o lungă perioadă de timp că în sfârșit am libertate de mișcare, am călătorit în locurile de care îmi era teribil de dor și am lucrat poate mai mult ca niciodată pentru a pune la punct o serie de proiecte de care sunt extrem de mândră: am jucat alături de actori fenomenali în filmul “Odată pentru totdeauna”, în regia lui Iura Luncașu, a cărui premieră a avut loc în luna februarie, am lansat primul program de 14 zile despre stările de inflamație în format video și am încununat anul cu obținerea diplomei de maestru yoga, în urma unui examen extrem de greu și a unor luni bune de studiu intens.

La polul opus nu au fost puține momentele în care m-am luptat cu oboseala cronică și toate stările neplăcute ce o însoțesc, însă și pentru asta am găsit un remediu, reușind să mă echilibrez cu ajutorul ședințelor de yoga susținute.

„Yoga mi-a deschis o nouă cale și m-a ajutat să îmi găsesc cu adevărat puterea interioară”

Cum a apărut yoga în viața ta?

Am descoperit yoga la momentul potrivit, când aveam nevoie de o schimbare și încercam să mă regăsesc pe mine însămi și armonia interioară. Pierderea mamei mele, Daniela, mi-a provocat o suferință greu de exprimat în cuvinte, iar din acel moment mi-am transformat practic stilulul de viață. Am simțit că, dacă vreau să merg mai departe, trebuie să încep prin a mă reconstrui pe mine, prin a mă ridica încetul cu încetul, prin a fi puternică, însă altfel decât fusesem până atunci. Yoga mi-a deschis o nouă cale și m-a ajutat să îmi găsesc cu adevărat puterea interioară, mi-a arătat cum îmi pot valorifica potențialul.

Giulia Nahmany, despre atacurile lui Cătălin Botezatu

La un moment dat, Cătălin Botezatu te-a atacat în presă. Ați avut vreo discuție despre asta? I-ai înțeles purtarea?

Cătălin și cu mine ne cunoaștem de foarte mulți ani și într-adevăr au existat și contexte în care lucrurile pe care le-a exprimat la adresa mea nu au fost nici pe departe justificate. Însă nu le-am dat amploare și nu nici nu le-am luat în serios.

Cele mai dureroase momente?

Cu siguranță pierderea mamei mele, urmată de pierderea tatălui, chiar în mijlocul pandemiei, și neputința de a fi alături de el pe ultimul drum, iar asta din pricina restricțiilor Covid.

Giulia Nahmany își găsește liniștea în cuplu

Cuplul vostru a avut de suferit în pandemie, că mulți se plâng că au fost nevoiți să plece pe drumuri separate? Ați vorbit despre despărțire în acești ani?

Așa este, sunt multe cupluri greu încercate de pandemie. În ceea ce privește familia noastră, pot spune că momentele dificile, precum pandemia, nu au făcut decât să ne apropie și mai mult și să ne facă să ne reamintim cât de prețioase sunt clipele petrecute alături de cei dragi și cât de multă grijă trebuie să avem unul de celălalt.

Nu au existat nici moment de singurătate în doi?

Pot spune cu mâna pe inima că nu. Ca în orice cuplu, și în al nostru există momente mai tensionate, însă soțul meu a fost întotdeauna și va fi cel mai bun partener și susținător.

Giulia Nahmany, despre soțul ei: „Nu suntem genul de oameni care să tolerăm minciuna sau înșelatul”

Dacă te-ai simți înșelată, ai putea ierta asta omului de lângă tine?

Sub nicio formă. Relația noastră se baxează pe încredere și pe sentimentele puternice care ne leagă. Nici eu și nici el nu suntem genul de oameni care să tolerăm minciuna sau înșelatul.

Te-ai vedea într-o emisiune gen Survivor sau America Express?

În viață am învățat că niciodată nu este bine să spui niciodată. În momentul de față probabil aș înclina să spun că nu, însă cine știe, poate peste câteva luni o astfel de aventură mi s-ar putea părea interesantă.

Ce se mai anunță pe plan profesional? Există planuri pentru o nouă producție cinematografică? Sau un nou parfum?

Anul acesta voi dezvălui extrem de multe surprize pe plan profesional, atât în zona cinematografiei, cât și în arealul de wellness și beauty, însă vă voi spune despre fiecare în parte la timpul cuvenit. Promit însă că veți afla de îndată ce proiectele vor fi lansate.

Giulia Nahmanny: „Mi-ar plăcea să organizez un brunch și să îi invit pe Daniel Craig și George Clooney”

Care ar fi actorul acela de la care nu ai refuză niciodată o invitație la cafea?

Mi-ar plăcea să organizez un brunch la care să îi invit pe Daniel Craig, Sienna Miller, George Clooney, Meryl Streep, Robert De Niro, Johnny Depp și Colin Farrell, alături de câțiva actori din nouă generație. Imaginează-ți dialoguri!!

Giulia Nahmanny își vede fetițele la o universitate în străinătate

Cum te-a schimbat nașterea fetițelor tale?

Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de când am devenit mamă și pe care în mod surprinzător continui să le învăț. Poate cel mai important dintre toate este sentimentul de grijă și de iubire necondiționată, care s-a conturat și mai bine odată cu nașterea lui Caroline și a lui Stephanie.

Ți-ar plăcea să urmeze, la fel ca tine, partea asta artistică? Le vezi potrivite pentru asta?

Le-am încurajat întotdeauna să facă tot ceea ce le place și le atrage, pentru că absolut nimic din ceea ce își doresc nu este imposibil. Îmi doresc doar să fie sănătoase, căci noi, în calitate de părinți, le vom sprijini întotdeauna și le vom susține să își îndeplinească visurile.

Își dorești să studieze aici sau în străinătate?

Oriunde le va plăcea și oriunde își vor dori. Eu am studiat atât în România, cât și în Marea Britanie și pot spune că mi-a prins extrem de bine experiența internațională. Știu că la orice universitate vor intra respectiva instituție va fi câștigată.

Cum mai e relația cu fratele tău? Știu că au fost momente în care viața vă ținea la distanță…

Pandemia ne-a ținut pe toți la distanță unii de ceilalți, însă legăturile familiale sunt mai puternice decât orice și supraviețuiesc oricăror provocări. Ca să revin la întrebarea ta, fratele meu și cu mine avem o relație firească.