Gina Lollobrigida, o viață desprinsă din filme. S-ar fi iubit cu Fidel Castro, iar propriul fiu a vrut să îi ia averea

Gina Lollobrigida, cunoscută pe vremuri drept „cea mai frumoasă femeie din lume”, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani.

A fost una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei anilor 1950 și 1960 și a jucat în numeroase filme împreună cu Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Rock Hudson și Errol Flynn.

Cariera ei s-a destrămat în anii 1960, când Gina Lollobrigida s-a îndreptat spre fotografie și sculptură.

Gina Lollobrigida a murit la 95 de ani

Cunoscută în Italia drept „La Lollo”, Gina Lollobrigida a încetat din viață luni, 16 ianuarie, într-o clinică din Roma.

Deși s-a retras din lumea de divertisment, fosta actriță a apărut din nou în atenția presei în anul 2006. Atunci, la vârsta de 79 de ani, a anunțat că se mărită cu un bărbat cu 34 de ani mai tânăr.

În anul 1975, au apărut mai multe zvonuri conform cărora Gina ar fi avut o relația cu liderul cubanez Fidel Castro, după ce obținut acces la acesta pentru un documentar pe care l-a produs.

Gina Lollobrigida a avut un fiu, Milko Skofic Jr, acum în vârstă de 65 de ani.

Lupta pentru avere. Fosta actriță a vrut să își dezmoștenească fiul

Anul trecut, Gina Lollobrigida a angajat un avocat al mafiei pentru a se lupta cu propriul ei fiu pentru controlul averii sale de 43 milioane dolari, conform Daily Mail.

Skofic a acuzat-o pe asistenta mamei sale că o fraudează pe Gina și a obținut la tribunal o decizie prin care fosta actriță avea dreptul să se folosească de averea sa doar pentru cheltuielile de zi cu zi.

Într-un interviu acordat unui post de televiziune din Italia, Lollobrigida a spus că se simte „umilită” și a cerut „dreptul de a îmbătrâni fără să fiu furată”. De asemenea, aceasta a spus: „lăsați-mă să îmbătrânesc și să mor în pace”.

„Nu merit asta. Nu am făcut nimic greșit și totuși familia mea este furioasă pe mine și nu mă lasă în pace. La vârsta mea ar trebui să am parte de pace. Am dreptul să trăiesc și să mor în pace”, a spus Gina Lollobrigida în 2022, potrivit Daily Mail.

Pe de altă parte, fiul actriței spunea că nu vrea ca mama sa mai să ofere banii cadou.

Gina Lollobrigida și-a dorit, în anul 2014, să își dezmoștenească fiul. Atunci, Milko Skofic a cerut unei instanțe să o decadă din drepturile administrative pe mama sa, susținând că fosta actriță, atunci în vârstă de 87 de ani, era incapabilă din punct de vedere mental să își mai administreze bunurile.

Însă judecătorii i-au respins cererea.

„Gina arată extraordinar pentru o femeie de 87 de ani. Nu are nevoie ca afacerile ei să fie administrate de altcineva pentru că ea însăşi este în putere, e lucidă, coerentă şi independentă în gândire. Ca mamă însă este rănită profund de gestul copilului ei. Ea se gândeşte serios să îl dezmoştenească pe Milko”, spunea atunci Paolo Cumin, reprezentantul Ginei Lollobrigida.

Sursă foto: Profimedia