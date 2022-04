Gabriela Cristea (47 de ani) și Marcel Toader (n. 1963 – d. 2019) au fost căsătoriți din 2008 până în 2013. Fostul jucător de rugby s-a stins din viață în luna august a anului 2019, în urma unui stop cardiac. Recent, în cadrul emisiunii „Mireasa, Capriciile Iubirii”, pe care o moderează, prezentatoarea TV a vorbit despre divorțul de fostul om de afaceri.

Gabriela Cristea, despre divorțul de Marcel Toader: „A fost zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant”

„Eu nu am avut (n.red.: nevoie de un partener „tampon” între două relații serioase). Eu am preferat, după ce am divorțat, să știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant. Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a declarat Gabriela Cristea.

„Nu mi-e bine deloc și sufletul meu e rupt în mii de bucăți. Noi avem nevoie de liniște, nu este o situație ușoară. Sunt 50 la sută șanse să ne împăcăm și 50 la sută șanse să rămânem despărțiți. Au fost cinci ani de căsătorie și cred în continuare în această instituție”, spunea Gabriela în 2013, imediat după despărțire.

„Eu sunt vinovatul pentru divorț, motivul îl știu doar eu. Este adevărat că divorțăm. Eu am greșit cu tot. Nu-i adevărat că am o amantă. Scoateți-o pe Gabriela din acest context, doar eu sunt vinovat”, declara și Marcel Toader, la vremea aceea.

Gabriela Cristea și solistul Tavi Clonda s-au cununat civil în aprilie 2015, iar religios în august 2019. Prezentatoarea și solistul formează un cuplu din septembrie 2013 și au împreună două fiice, Victoria Bella Margot (4 ani) și Iris Thea Selena (3 ani).

Marcel Toader a fost căsătorit și a divorțat de 6 ori. Pe Raluca, prima lui soție, a cunoscut-o în Franța și alături de ea a devenit tatăl lui Maximilian, unicul lui fiu. A mai fost căsătorit cu fosta jucătoare de tenis Cătălina Cristea, cântăreața Anamaria Ferentz, interpreta de muzică populară Maria Constantin și Diana Ghenu, pe atunci fiica primarului din comuna Berceni, Ilfov.

