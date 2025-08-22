Gabi Bădălău își vinde mașinile de lux. Cât costă cei doi bolizi la care afaceristul a decis să renunțe

Gabi Bădălău a luat prin surprindere întreaga lume când și-a scos la vânzare două dintre mașinile de lux pe care le deține. Mai mult, afaceristul și-a șters conturile de pe rețelele sociale.

Gabi Bădălău și-a scos la vânzare mașinile de lux

Gabi Bădălău are o pasiune pentru mașinile de lux, pe care le colecționează. Acesta deține ma mulți bolizi la care nimeni nu se gândea că ar renunța vreodată, până acum. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a scos la vânzare două dintre cele mai scumpe autoturisme pe care le deține, valoarea lor cumulată depășind suma de 800.000 de euro.

Este vorba despre un Lamborghini Urus și un Rolls-Royce Cullinan. Lamborghini-ul, în versiune personalizată și dotat cu toate opțiunile de top, este evaluat la aproximativ 300.000 de euro, în timp ce Rolls-Royce-ul de pășește 500.000 de euro.

Anunțul vânzării celor două mașini a fost făcut pe pagina de Instagram a Biancăi Drăgușanu, în timp ce Gabi Bădălău și-a șters contul de pe rețeaua de socializare.

Nu se știe dacă afaceristul ar avea probleme financiare, mai ales că recent acesta a fost dat în judecată pentru neplata facturii la curentul electric.

Afaceristul, dat în judecată pentru neplata facturii curentului electric

Zilele trecute s-a aflat că Gabi Bădălău a fost dat în judecată de furnizor de energie electrică întrucât nu și-a mai plătit de mult facturile, ale căror valoare cumulată depășesc suma de 10.000 de lei.

Pe de altă parte, omul de afaceri spune că nu știa de acest proces însă, după ce s-a interesat, a aflat că este vorba despre adresa unei case pe care a vândut-o în urmă cu mai mult timp.

„Casa a fost vândută anul trecut, însă noii proprietari nu au făcut un contract nou la energie electrică. Au continuat pe contractul existent, acela care era pe numele meu. Astfel, au fost emise două facturi, în valoare totală de 4.450 de lei. Voi fi nevoit să plătesc, iar banii îi voi recupera, probabil, de la noul proprietar”, a declarat iubitul Biancăi Drăgușanu pentru SpyNews.

