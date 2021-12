FOTO Cristina Cioran și fiica ei, în haine asortate. Fanii s-au topit: „Așa frumoasă?”

Pe 18 iulie 2021, Cristina Cioran (43 de ani) a născut prin cezariană o fetiță ce poartă numele Ema. Nașterea a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină și fata actriței a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, pentru șase săptămâni. Din septembrie, Ema se află acasă cu părinții ei.

De curând, Cristina Cioran a publicat în mediul online o fotografie cu fiica ei, ea și micuța purtând haine asortate. Fotografia a captat instant atenția fanilor, având în vedere că este printre puținele fotogafii în care chipul copilului se poate vedea complet. În fotografie vedem că micuța Cristinei a crescut frumos și este “dolofănică”, așa cum i-a transmis un fan. În plus, internauții au mai putut observa cât de bine seamănă Ema cu mama ei.

Cristina Cioran a născut-o pe Ema într-un spital support COVID-19. Actrița spunea, la scurt timp după naștere că s-a temut pentru sănătatea fetiței, micuța fiind luată de doctori de lângă ea chiar după ce a fost adusă pe lume pentru un control.

„După ce am născut, atât am văzut, cum pleacă o mână… Nu am știut dacă trăiește, a trebuit să aștept să fie în siguranță copilul. Am văzut un medic care pleacă cu un copil, n-am văzut copilul. N-aveau ce să-mi spună. Partea de neonatologie a plecat cu copilul, iar partea de ginecologie a rămas cu mine, așa trebuie să fie. După 20-30 de minute a venit doamna doctor și mi-a spus că e în regulă.

Spitalul în care am născut era de suport COVID-19. Am încercat să mă protejez și nu m-am informat. Nu am avut lista cu ce să fac dacă… (…) A doua zi abia mi-a venit rezultatul testului COVID-19 și am putut vedea copilul la incubator. După 3 zile am fost externată. N-au putut să mă țină acolo pentru că era de suport COVID-19”, a povestit Cristina.