Ce job are Naomi Hedman, logodnica lui Florin Ristei

Florin Ristei (34 de ani) și Naomi Hedman (28 de ani) trăiesc de mai bine de un an o minunată poveste de dragoste. Cei doi s-au mutat deja împreună, s-au logodit și au planuri mărețe de nuntă.

Recent, Ristei a povestit cu ce se ocupă iubita lui. Naomi este model și artistul spune că ea face mai mulți bani ca el, dar prinde destul de rar proiecte.

„Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe 5 ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele. Se face un an de când nu a mai plecat. Bine, a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut.

A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva, se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună.