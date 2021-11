Prezentatoarea TV Anca Ciota și soțul ei, solistul Phelipe, vor deveni părinți pentru prima dată. Jurnalista a anunțat în mediul online că este însărcinată.

Anca Ciota este însărcinată! „Totul s-a întâmplat neașteptat de repede!”

„Bebelușul se va naște în mai 2022. Avem emoții pe care nu le putem descrie în cuvinte! Am emoții doar când scriu aceste cuvinte și mă pregătesc să apăs butonul care dezvăluie această veste. Semnat: Viitorii mami și tati”, a scris Anca pe Instagram, în dreptul unui videoclip cu ea și cu artistul. „Bravooooo, felicităăări!!!!”, a comentat Oana Roman. „Piele de găină! ❤️ Te iubesc! ❤️”, a comentat și solista Emma Ștefan.

„Am visat mult la acest moment… nu știam cum o să fie. Plin de emoție, bucurie, dragoste, vă anunț că vom avea un bebe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Mulțumesc suflețelului pentru că ne-a ales și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru această binecuvântare! Abia aștept să-l țin în brațe ❤️ Un nou capitol din viața noastră a început… 🙏🏻 Mulțumim Doamne!”, a scris și Phelipe pe contul lui de Instagram.

„Totul s-a întâmplat neașteptat de repede! Parcă nici nu mi-a venit să cred când am văzut că testul de sarcină a confirmat sarcina! Am simțit că e real la prima ecografie, când am și auzit inimioara bebelușului. Suntem amândoi extrem de fericiți și nerăbdători pentru tot ce urmează. Am trecut deja de primul trimestru și, până acum, m-am simțit foarte bine. Chiar sunt o gravidă norocoasă”, a declarat Anca Ciota, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Anca Ciota a debutat în televiziune la vârsta de 22 ani și face parte din echipa Kanal D de 11 ani, realizând reportaje și interviuri. Anca a prezentat și realizat rubrica „Drumul spre celebritate”, din cadrul emisiunii „WOWBiz”.

