Ce pensie are actrița Marilena Chelaru: „Cumpărăm mâncare doar când sunt reduceri!”

Marinela Chelaru (62 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și bucură publicul cu aparițiile ei spumoase și amuzante. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze când apare în fața oamenilor, Marinele Chelaru trăiește o adevărată dramă, având probleme de sănătate și o pensie lunară din care se descurcă greu.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că pensia ei lunară este de 1.400 de lei și pentru a-și acoperi toate cheltuielile face cumpărături doar când sunt reduceri. Marinela spune din acestă pensie, 600 de lei se duc pe medicamente, iar cu restul trebuie să acopere facturile și necesitățile lunare.

Aflând de situația Marilenei, cântărețul Vlad Miriță, devenit de curând fermier, a promis că o va ajuta pe actriță cu produse alimentare de la ferma sa.

În urmă cu câțiva ani, actrița a suferit un infarct și a fost operată pe cord, dar tot mai are probleme de sănătate.

Actrița a povestit, după operație, că se așteaptă la ce e mai rău pentru că starea sa nu se ameliorează.

„Acum mă simt mai rău decât după operație, am făcut infarct și am făcut operație pentru că acum mă uitam de sus de la voi. Am tensiune mare, îi spuneam și doctoriței, îmi zicea că sunt atacuri de panică, iar eu nu sunt plângăcioasă. Și mie mi se pare aiurea să am puseuri de tensiune, iau medicamente. Mi-a fost un rău de moarte, nu știu cum e când mori. E groasă, asta e, mă duc și aia e. Voi muri, voi muri, mă duc la Dumnezeu.”, mărturisea Marinela Chelaru în emisiunea „Răi Da’ Buni”.