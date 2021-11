Alexandra Stan, artista care investește mii de euro în accesorii și haine: „Încă umblu cu mașina lui taică-miu”

Alexandra Stan și-a propus anul acesta să devină cea mai bună variantă a ei. Artista s-a apucat de meditații, ținând cont că starea ei de sănătatea nu a fost prea bună după ce a participat la concursul Survivor România 2021. În plus, cântăreața vrea să învețe să-și investească mai bine banii.

De cele mai multe ori, vedeta investește în accesorii, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Recent, a dat 5500 de euro pe o geantă roz de la Chanel, dintr-o colecție vintage, tocmai din Tokyo. Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alexandra Stan a recunoscut că încă umblă cu mașina tatălui ei, pentru că pe cea personală a vândut-o: „eu plătesc foarte multe taxe, nu am nicio schemă. În pandemie, noi artiștii nu prea am fost ajutați. Mie mi se pare că dacă nu ar fi existat artiști și entertaineri, mai ales în primele luni de pandemie, când se stătea în casă, nu știu cum am fi trecut peste asta”, a comentat artista.

S-a apucat de meditații

„De două săptămâni am început să mă antrenez și să fac și niște meditații, tehnici de respirație, mi-am pus niște intenții, eu sunt foarte credincioasă. Trebuie să știi pentru ce te rogi, ‘doamne am nevoie de ajutor’, și mi-am propus să fiu cea mai bună versiune a mea. E foarte greu, eu am mai făcut asta o dată și m-a ținut cinci ani, apoi m-am mutat în SUA opt luni și am făcut un album, dar m-am îngrășat zece kg, mi-am dat glanda peste cap”, a mai continuat vedeta la podcast.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.