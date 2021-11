Invitată în emisiunea „La Măruță”, Cristina Spătar (49 de ani) a clarificat speculațiile privind mutarea ei în Anglia. După divorțul de fostul soț, alături de care are un fiu și o fiică, Albert (12 ani) și Aida (9 ani), artista s-a gândit serios să se mute alături de copiii ei în Anglia.

Cristina Spătar, despre plecarea în Anglia: „Mi-ar plăcea să fac pasul ăsta pentru copii”

„Am cochetat ceva timp cu o plecare în Anglia, odată cu prietena mea, Roxana Marcu. Atunci am vrut să plec. Am avut așa o idee. L-am întrebat pe fostul soț, prin cumnatul meu, și nu vrea să-mi dea semnătură pentru copii. Fără copii eu nu plec”, a declarat Cristina Spătar, în emisiunea „La Măruță”.

„Acolo e sora mea, merg deseori. Acum, dacă nu se închide Anglia, o să avem de Crăciun și de Revelion ceva cântări. Așa că nu știu dacă voi merge acolo, voi cânta pe lângă casă. (…) Mi-am dorit la un moment dat (n.red.: să plece în Anglia). N-am făcut un mare tam-tam pe treaba asta”, a continuat.

„Mi-ar fi plăcut și mi-ar plăcea să fac pasul ăsta pentru copii, pentru educația copiilor. (…) Dacă o să mă hotărăsc să plec, o să fac demersuri în justiție ca să pot obține semnătura de la tatăl lor. Eu îmi doresc ce e mai bun pentru copii, școli bune și un viitor mai bun”, a completat.

Vorbind despre situația ei financiară, cântăreața a mai adăugat: „Nu este o perioadă bună pentru niciun artist. Nu mai scoatem mai multe single-uri, scoatem unul pe an, și concertele s-au împuținat. Sursa mea principală de venit este muzica”.

„Am închis atelierul de modă. Am pus punct pentru o perioadă. Era foarte greu, am pierdut niște contracte. Am fost invitată în Dubai cu colecția mea de haine și doar am cântat. Am spus că poate la anul, dacă o să fie mai bine, de ce nu”, a adăugat.

„Îmi cresc cei doi copii singurică, supraviețuiesc. Am niște copii extraordinar de buni și de cuminți și de ascultători”, a mai spus. Întrebată dacă mai ține legătura cu fostul partener de viață, solista a completat: „Nu, în niciun fel. Copiii da. Când plec undeva, îi las la el, nu la bunici sau în altă parte. Mi se pare normal ca ei să aibă o relație”.

În mai 2021, după 5 ani de relație, Cristina s-a despărțit de fostul iubit, Tiberiu Vărzaru (28 de ani). „Am luat o pauză, așa am decis de comun acord. Relația mea cu Tibi e în pauză”, a declarat Cristina Spătar atunci, la Antena Stars.

Foto: Facebook; Instagram