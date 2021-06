Tatăl Cristinei Spătar a murit. Ce a postat vedeta în mediul online după pierderea părintelui

Cristina Spătar trece printr-o perioadă dificilă. Cântăreața, în vârstă de 48 de ani, și-a pierdut tatăl. Cristina Spătar a făcut tristul anunț postând pe pagina sa de Facebook o fotografie în care ea se află lângă sicriul părintelui ei.

„Drum lin spre îngeri, tată. Acolo o vei reîntâlni pe ea…”, sunt cuvintele scrise de artistă în dreptul fotografiei emoționante.

În urmă cu un an, Cristina Spătar dezvăluia că tatăl ei suferă de cancer ganglionar.

„Tatăl meu a încercat mai multe relații, toate ar fi murit de cancer. Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are cancer la gât. Eu și sora mea vrem să-i fim alături. Există un Dumnezeu și el îmi dă putere, lecții. Fiecare are un Dumnezeu, o cruce de dus, eu o duc pe a mea, e mai grea”, spunea cântăreața în urmă cu un an, potrivit libertatea.ro.

Cristina Spătar și iubitul ei s-au despărțit la începutul acestui an

Cântăreața a pus punct relației pe care o avea de aproape cinci ani cu Tiberiu Vărzaru, un bărbat cu 21 de ani mai tânăr ca ea. Artista se cuplase cu Tiberiu la scurt timp după divorțul de fostul soț, omul de afaceri Alin Ionescu, împreună cu care are doi copii, un băiat și o fată, Albert și Aida.

„Fix de la divorț suntem împreună. L-am cunoscut cu vreo două luni înainte. M-a încurajat. Eram prieteni. (…) Am devenit confidenți, iar după divorț m-a curtat asiduu, m-a încurajat și am zis de ce nu. A fost omul potrivit la locul potrivit. E o diferență mare de vârstă între noi. Eu n-am simțit-o ca un dezavantaj. Sincer, nu-mi fac planuri de viitor și nici nu am așteptări. Trăiesc bine. Îmi pare bine că a avut o relație bună cu copiii de la început. (…) Nu-mi fac niciun plan, nimic. Nu mă mai mărit. Asta cu măritatul nu. Stăm așa. Cred că hârtia aia nu face decât să împartă niște bunuri la un moment dat sau să pierzi tot. Am discutat despre căsătorie, el ar vrea, eu sunt reticentă. Am o vârstă, am împlinit 48 de ani. Trece timpul peste toată lumea. (…) El are 27 de ani”, povestea Cristina Spătar în ianuarie 2021, în emisiunea La Măruță.

Foto – Facebook