Fotbalistul Dragoș Nedelcu divorțează la 3 luni după căsătorie

Fotbalistul Dragoș Nedelcu a fost eliberat de Farul în iulie și se pregătește să semneze cu Steaua în Liga 2. Tânărul se confruntă și cu schimbări pe plan personal. Acesta a divorțat de soția lui, cu care avea o relație din 2023.
Dragoș Nedelcu ar fi divorțat de soția lui, cu care avea o relație din 2023 și cu care era căsătorit de doar trei luni.
Conform gsp.ro, Dragoș și Anca ar fi la un pas de divorț. Fotbalistul o ceruse de soție pe partenera lui în luna mai a anului trecut și s-au căsătorit în luna iunie anul acesta.
„Cei doi nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește, s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, conform dezvăluirilor unui apropiat.
Acum, el se află în probe la CSA Steaua. El i-a adus lui Gică Hagi 2,13 milioane de euro după transferul la FCSB în 2017. El a fost cedat, ulterior. Mai mult, Nedelcu a fost împrumutat la Fortuna Düsseldorf, în liga a doua germană. În 2021, el a ajuns din nou la Farul, după ce FCSB l-a cedat fără bani.