Fotbalistul Dragoș Nedelcu divorțează la 3 luni după căsătorie

Fotbalistul Dragoș Nedelcu a fost eliberat de Farul în iulie și se pregătește să semneze cu Steaua în Liga 2. Tânărul se confruntă și cu schimbări pe plan personal. Acesta a divorțat de soția lui, cu care avea o relație din 2023.

Dragoș Nedelcu divorțează

Dragoș Nedelcu ar fi divorțat de soția lui, cu care avea o relație din 2023 și cu care era căsătorit de doar trei luni.

Conform gsp.ro, Dragoș și Anca ar fi la un pas de divorț. Fotbalistul o ceruse de soție pe partenera lui în luna mai a anului trecut și s-au căsătorit în luna iunie anul acesta.

„Cei doi nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește, s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, conform dezvăluirilor unui apropiat.

Se pare că Dragoș Nedelcu ar vrea să plece din Constanța ca să se detașeze de fostă soție, de aici și schimbările în carieră. Fotbalistul se află în probe la CSA Steaua.

Dragoș și Anca și-au oficializat relația în vara anului 2023, când au postat prima imagine împreună pe Instagram. Anca este mai mare cu 3 ani decât fotbalistul.

Aceasta și-a susținut soțul și a participat la mai multe meciuri ale echipei Farul. Ea a participat inclusiv la petrecerea de titlu, câștigat de trupa lui Gică Hagi.

Dragoș Nedelcu, liber de contract

Dragoș Nedelcu a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Farul în iulie 2025. Până să își găsească echipă, fotbalistul s-a atrenat de unul singur.

Acum, el se află în probe la CSA Steaua. El i-a adus lui Gică Hagi 2,13 milioane de euro după transferul la FCSB în 2017. El a fost cedat, ulterior. Mai mult, Nedelcu a fost împrumutat la Fortuna Düsseldorf, în liga a doua germană. În 2021, el a ajuns din nou la Farul, după ce FCSB l-a cedat fără bani.

