Fiul Oanei Ioniță și al lui Florin Budnaru va fi audiat. Fostul soț al coregrafei contestă programul de vizită: „Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție”

Oana Ioniță și Florin Budnaru păreau să fie pe drumul cel bun și să ajungă la o înțelegere privind programul de vizită al fiului lor, Maxim. Însă lucrurile nu au stat așa cum ea și-ar fi dorit, astfel că au ajuns din nou în fața judecătorilor. Mai mult și băiatul urmează să fie audiat în acest dosar.

Oana Ioniță, din nou în fața magistraților

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au separat în urmă cu doi ani, după o căsnicie care a durat 10 ani. Fiul lor a rămas atunci să locuiască cu tatăl lui, stabilit de comun acord un program pentru ca Maxim să petreacă timp și cu mama lui. Dar programul nu a fost respectat, iar coregrafa a fost nevoită să apeleze la ajutorul judecătorilor pentru a-și vedea mai mult fiul.

Acum, după lungi lupte, Oana și Florin erau pe punctul de a ajunge la o înțelegere, dar lucrurile au luat o întorsătură neplăcută și nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Astfel, cei doi au ajuns din nou în fața magistraților.

Coregrafa a povestit la Antena Stars cum încerca, împreună cu fostul soț, să găsească o cale amiabilă pentru a pune odată pentru totdeauna punct proceselor și ordonanțelor președințiale. Ambii și-au exprimat condițiile și Oana Ioniță spera să ajungă la o concluzie favorabilă, dar nu s-a întâmplat așa.

Citește și: Oana Ioniță, noi dezvăluiri despre relația pe care o are cu fiul ei, Maxim, după divorțul de tatăl lui: „E destul de sporadică, din păcate” / Exclusiv

Citește și: Oana Ioniță regretă că nu are acces la fiul ei mai des. „Îmi pare rău că nu am putut ajunge la un terapeut! Isabelle suferă mult că nu-l vede!”

Fiul coregrafei urmează să fie audiat

Zilele trecute, Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au întâlnit în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov, ambii făcând apel unei ordonanțe președințiale. Însă ședința a fost amânată pentru ca Max să fie audiat, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Coregrafa a dezvăluit pentru Spynews că nu a reușit să ajungă la un acord cu fostul ei soț, astfel că procesul va merge mai departe. Potrivit Oanei, nemulțumirea lui Florin sunt două zile în plus de vizită, pe care ea le-a primit.

Citește și: Mara Bănică trăiește un coșmar de șapte ani. Un admirator obsedat și-a creat 7.000 de conturi false de pe care i-a trimis numeroase mesaje

Citește și: Influencerița Maria Cârnaț a născut cel de-al 10-lea copil: „Sunt profund recunoscătoare”

„Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună și, pentru asta, vom continua să găsim soluții cu ajutorul tribunalului. Momentan nu ne judecăm în procesul de fond, ci pe ordonanța de urgență, care mi-a acordat 2 zile în plus pe lună, pe care el le contestă”, a declarat Oana Ioniță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Ioniță

Sursă foto: Facebook, Captură video

Urmărește-ne pe Google News