Fiica cea mică a lui Demi Moore, dezvăluiri despre relația cu mama sa: „Nu am vorbit…”

Tallulah, în vârstă de 26 de ani, a vorbit despre relația complicată cu Demi chiar de Ziua Mamei ce se sărbătorește în Statele Unite pe 10 mai. Aceasta a mărturisit, pe Instagram, că timp de trei ani nu a vorbit cu mama sa.

„Nu am vorbit cu mama timp de aproape trei ani. Povestea s-a schimbat însă. După o perioadă îndelungată de auto-reflecție și datorită puterii de a ierta, 3 ani nu s-au transformat în pentru totdeauna”, a scris Tallulah Belle Willis pe rețeaua de socializare.

„Cine mă cunoaște știe cât de importantă este prezența mamei mele în viața mea. Câteodată mă întreb ce fel de legătură s-ar forma dacă acum aș întâlni-o pe Demi de la 26 de ani. Cred că am râde mult”, a mai scris fiica lui Demi Moore și Bruce Willis.

„Mă descopăr în tot ceea ce ești Demi Moore și în tot ceea ce vei continua să mă înveți. Văd ce înseamnă această zi pentru tine și de unde vii. Te Iubesc”, a încheiat ea mesajul.

Demi Moore și fiicele ei, Rumer și Tallulah, au vorbit deschis despre ce a însemnat pentru ele perioada când actrița a fost măritată cu Ashton Kutcher.

„Privind comportamentul ei cu Ashton, în acei ani, pentru că toată lumea plecasă din casă și doar eu mai rămăsesem acolo, m-am simțit uitată și am dezvoltat și hrănit o variantă în care ea nu mă iubea și chiar am crezut asta.. Știu acum că mama mă iubește 100%, dar în acel moment eram rănită”, a povestit Tallulah.

De asemenea, ea a afirmat că a început să consume alcool la vârsta de 14 ani, iar la 15 a fost la un pas să-și piardă viața din cauza dependenței. Un an mai târziu, la îndemnul surorilor ei, Scout și Rumer, tânăra a început tratamentul pentru a scăpa de dependență.

Și Rumer (31 ani) a explicat că a fost supărată mult timp pe mama sa.

„Cred că atunci când mama a vrut un alt copil și acest lucru nu s-a mai întâmplat, focusul a fost numai pe asta, iar noi am avut impresia că nu mai suntem suficiente pentru ea. Unul dintre motivele pentru care m-am mutat de acolo, după ce ai pierdut sarcina, a fost acela că nu înțelegeam de ce erai atât de disperată să ai un alt copil. Nu am putut înțelege”, i-a spus Rumer mamei sale în talk show-ul soției lui Will Smith, Jada Pinkett Smith.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Demi Moore și fiica sa, Tallulah.

Sursă foto: Profimedia, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro