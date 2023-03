Fiica actriței Adriana Trandafir a împlinit 23 de ani. Maria Speranța a terminat Facultatea la Haga și are o relație specială cu mama sa

Fiica actriței Adriana Trandafir a împlinit 23 de ani, ocazie cu care celebra sa mamă i-a făcut o urare emoționantă.

E minunea din viața ei și, în urmă cu câteva zile, a împlinit 23 de ani. Adriana Trandafir a avut-o pe Maria Speranța târziu, la 45 de ani, după ce un divorț dureros o făcuse să piardă custodia fiului din primul mariaj. Cea de a doua căsătorie a fost pentru ea o altă șansă, una la fericire.

Astăzi, Adriana Trandafir se mândrește cu cei doi. Ștefan are peste 30 de ani și e avocat, iar fiica sa, Maria Speranța, a terminat Facultatea la Haga.

Adriana Trandafir și-a revărsat dragostea asupra celui de al doilea copil

„Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani”, spunea Adriana Trandafir, în timpul competiției de la Asia Express, și lacrimile nu mai conteneau.

Astăzi, când vorbește despre Maria Speranța, sentimentele o copleșesc pe cunoscuta actriță.

„M-am pregătit să fie Mărțișor,

Dar a venit c-o barza prea grăbită

Și mi-a lăsat-o în suflet pe pritvor,

Făcând din mine, mamă fericită!

Și i-am făcut atunci, o poză chiar,

Când de o oră-și începuse viața

Și-un zâmbet dulce cu gropițe adânci

Îi mângâiau destinul dar și fața!

Și au trecut chiar astăzi de socot,

Vreo 23 de ani și încă e acasă

Și-o țin alăturea de mine cât mai pot,

Fetița mea cea bună și frumoasă!

Rămâi cu mine, cât o să poftești

Așa cum te-am văzut de prima dată,

Un ÎNGER printre vise pamântesti

SPERANȚA mea, dar și

IUBIREA-mi toată!”, așa sună poezia pe care i-o dedică Adriana Trandafir fiicei sale și care „vorbește” despre sentimentele dintre ele.

Relația dintre Adriana Trandafir și Maria Speranța

La rândul ei, Maria încearcă să se depărteze de celebritatea mamei, pe care o adoră nespus.

„Mă uit cu mândrie la emisiunile mamei. Și cu bucurie. Când o văd cum vorbește cu ceilalți, cum încearcă să le transmită o serie de lucruri extraordinare, vă spun sincer că îmi devine și mai dragă decât este. Și într-un fel parcă reascult ce-mi spune și mie de foarte mult ori. Încearcă să te ridici atunci când ți se pare că îți este cel mai greu și să faci un pas mai departe!”, spunea ea, conform Playtech.ro.

Adriana Trandafir recunoștea că nașterea celul de al doilea copil a schimbat-o mult, a făcut-o mai răbdătoare.

„Când aveam 45 de ani, Dumnezeu mi-a împrumutat o carte cu o poveste adevărată, care se cheama simplu Maria Speranța. Și am început să învăț să fiu mai înțeleaptă, să știu să aștept, să am răbdare, să gândesc pozitiv și să înțeleg ce este durerea, umilința și smerenia, să fiu blândă și neiertătoare, uneori, fericită și plină de remușcări, mulțumită de tot ce am, întrebătoare, fără regrete și așteptări, să fiu din nou copil, să fiu îngăduitoare, să iubesc mai mult și să încerc să le spun mai des celor pe care-i iubesc cât de mult îi iubesc!

Să fiu mai aproape de Dumnezeu și să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a dat, să înțeleg că nimic nu este întâmplător și care-i rostul meu pe lumea asta… prin acest semn de mare iubire”, spunea Adriana Trandafir pe o rețea de socializare.

Maria Speranța: “Părinții mi-au oferit o copilărie superbă”

Maria Speranța mărturisea că viața ei nu s-a ghidat după reguli, ci pe o bună comunicare, iar asta a clădit-o ca om.

“Părinții mi-au oferit o copilărie superbă. Am fost un copil exact ca ceilalți, nu am avut nicio presiune din partea lor, mă jucam în nisip, mă jucam cu florile, alergam și puneam întrebări demne de un copil, îmi pierdeam jucăriile, le uitam, plângeam după vată de zahăr.

Am avut o copilărie superbă, în special pentru că am copilărit și la țară și la oraș. Am îmbinat aceste două lumi și chiar îmi pare foarte bine că părinții mei au putut să-mi ofere acest lucru și țin minte cu foarte mare drag serile pe care le petreceam la țară cu mama numărând roșii sau udând morcovii.

La școală am fost un copil foarte serios și nu era nevoie să vină părinții să-mi verifice temele, pentru că mergeam eu la ei, mergeam pe capul lor să le arăt ce am făcut”, povestea ea pentru Impact.

A avut primul job la 19 ani

Maria Speranța a reușit să câștige primii bani la 19 ani, când și-a luat primul job.

„Mă întrețin singură și sunt foarte mândră de acest lucru. Independentă financiar cred că undeva de pe la 19 ani. Atunci am avut primul job serios.

Eram angajată la facultate și ajutam studenții din anul întâi, care veneau fresh la noi și erau extrem de pierduți cum eram și eu pierdută în prima zi de facultate, așa că mi-am luat această responsabilitate să fiu omul care este mereu acolo pentru ei să îi ajute și să le arate unde e sala, unde e cantina”, mărturisea frumoasa brunetă.

