Feli și viitorul ei soț, Cătălin, au fost mereu foarte discreți cu relația lor, preferând să o păstreze departe ochii lumii. Rareori cei doi au fost văzuți împreună în ochiul public. Au făcut însă o excepție pentru ediția de octombrie a revistei Unica, în care s-au lăsat fotografiați împreună, alături de Nora Luna.

Cu această ocazie, Feli ne-a vorbit despre viața lor în trei, despre cererea în căsătorie și multe alte povești à la #FeliDinPoveste, pe care le vei regăsi în numărul de octombrie al revistei Unica.

Feli, acum că aproape se împlinesc doi ani din momentul în care a apărut Nora Luna în viața ta și a lui Cătălin, ce lecție importantă simți că ai învățat?

Lecția răbdării și a iubirii. E o altfel de iubire cea pe care o primesc de la Nora Luna. Viața e o continuă lecție, dar rolul de mamă mă învață atâtea. Mi-am dat seama că uneori am fost egoistă când îi spuneam Norei să nu mai tipe, spre exemplu. Că eu nu voiam să țipe că mă “deranja” pe mine, adultul. Am învățat să am răbdare și să dau pași înapoi când mă aștept că ea să înțeleagă ca un om mare. Învăț să iubesc altfel lucrurile mici, care sunt de fapt atât de mari. Nora spune “iubesc” în loc de “îmi place”. Ea când desenează spre exemplu, se oprește uneori și pupă culorile și spune “Iubesc, verde!” – tradus “Te iubesc, culoarea verde!”. Este cel mai bun învățător al meu.

Cum s-a schimbat dinamica de cuplu odată cu apariția micuței?

A fost o provocare a vieții pentru amândoi, pentru că Nora Luna a venit supriză încă de la începutul relației. În prima săptămână după ce Cătălin s-a mutat în țară, am rămas însărcinată. Nu am avut un șoc atunci când am aflat. Ne-am bucurat amândoi ca doi copii! Am plâns și ne-am făcut promisiunea că vom lucra la relația noastră și împreună, și separat, că să creștem un om și o femeie plină de încredere și bunătate. Desigur, am avut și perioade grele, pentru că ne-am trezit într-un necunoscut care ne-a adus o groază de stări și semne de întrebare. “Oare pot să fiu un părinte bun? Oare sunt pregătit/ă?”, întrebări pe care aproape toți părinții cred că le au când sunt pe cale să devină pentru prima data părinți. Eu nu am fost neapărat cea mai liniștită. Am trecut printr-o depresie destul de urâtă, dar Cătălin, mama și prietenii-familie, terapia (care este foarte importantă în viața tuturor), m-au ajutat enorm.

Care a fost până acum cea mai mare provocare întâlnită în cadrul vieții de familie?

În perioada de izolare și după ea s-au rupt familii despre care puteam să spun că sunt perfect sudate. Mi-a fost teamă pentru relația mea, sincer. Am luat izolarea ca pe un test. Am stat luni de zile 24/24 cu omul meu. Știam că o să văd părți din el și el din mine pe care în viața de dinainte nu apucam să le vedem, pentru că eu plecam des de acasă în concerte prin țară, el era cu job-ul. Am luat în calcul faptul că noi am devenit părinți înainte să fim o relație și mă întrebam “Dacă de fapt totul e o proiecție de-a ta și realitatea e totuși alta și deloc plăcută?”. Dar uite că pe noi ne-a sudat și mai tare tot ce s-a întâmplat anul ăsta. Ne-am spus adevăruri frumoase, adevăruri mai puțin frumoase, toate spuse cu maturitate și iubire și asta ne-a ajutat enorm. Așa mi-am dat seama că trăim o iubire matură și că ne dorim familia asta din iubire pură față de noi ca și cuplu, nu doar din iubire față de fetița noastră.

