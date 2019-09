EXCLUSIV! Horia Brenciu susține că va câștiga „Vocea României“. Care este motivul

Horia Brenciu revine la „Vocea României“, în sezonul 9 al show-ului. El se alătură echipei de jurați formate din Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă, înlocuind-o pe Andra. La edițiile precedente, doi concurenți din echipele antrenate de Brenciu au câștigat trofeul: Julie Mayaya și Mihai Chițu. Horia se declară pregătit de filmările pentru noul sezon și nerăbdător să găsească cele mai bune voci din 2019. Aflați cu ce gânduri și emoții se întoarce în show, ce planuri de carieră are, dar și de ce crede că va câștiga, din nou, trofeul „Vocea României“.

Unica: Cu care dintre foștii tăi concurenți de la edițiile precedente ale Vocii României păstrezi legătura?

Horia Brenciu: Cu Julie Mayaya cânt în mod constant. Pe Mihai Chițu, Vlad Gliga, Arpy Török îi invit la cântările mele de fiecare dată când e cazul. Am petrecut momente unice împreună cu ei. I-am îndrumat și i-am perceput ca pe copiii mei. Nu aveam cum să ne separăm după închiderea sezonului respectiv.

Care sunt atuurile tale de antrenor? Cu ce argumente vei încerca să atragi concurenții în echipa ta?

Eeee… După cinci ani, nu știu dacă o să-mi fie atât de ușor cu argumentele… În orice caz, voi fi sincer și deschis. Voi promite exact ce pot să fac pentru ei. Voi promite sprijin, ajutor, multe ore dedicate, mulți profesori dedicați, piese care să-i pună în valoare și multă implicare. Și, evident, Sala Palatului!

Ce lucruri importante ai descoperit despre tine la edițiile anterioare ale show-ului?

Am descoperit că mă pot dedica în totalitate pregătirii unui om care mi-e total necunoscut. Am descoperit că pot să aleg, la dueluri, doar un concurent, chiar dacă îmi plac amândoi. Am cunoscut oameni foarte faini. Am învățat să tac. Am sesizat, cu surprindere, că după 10 ore de filmare, îmi poate sări țandăra când îmi spune Moga că nu sunt pe radio.

Dă-le cititorilor noștri trei motive să urmărească show-ul Vocea României.

Concurenții sunt foarte talentați, colegii mei antrenori, plini de surprize și bineînțeles… m-am întors!

Ce calități ar trebui să aibă o voce pentru a te determina să întorci scaunul? Ce te emoționează pe tine?

O piesă, un sunet, o respirație. Mă emoționează tracul, un tremur în voce, o ezitare. Pe de altă parte, mă încântă și energia, dorința concurentului de a ieși din zona lui de confort. Nu am nevoie neapărat de un contra RE pentru a fi cucerit de o interpretare. Câteodată, o șoaptă poate face diferența.

Ai pregătit deja o strategie pentru competiția actuală?

Da. Voi fi calm, liniștit, relaxat, voi vorbi puțin și… voi câștiga! Cu siguranță, colegii mei vor încerca să-mi dejoace planurile, dar de fapt asta îmi și place. Polemica din timpul audițiilor, generată de concurenți, este unică și sincer o și aștept, fie că va veni din partea lui Smiley, a Irinei sau a lui Tudor.

Caracterizează-i pe scurt pe fiecare dintre ceilalți trei jurați.

Acum, după o primă înfățișare în platou, Irina este o minune de fată, Smiley este mai matur și mai asumat, Tudor este un romantic incurabil. Colegii mei sunt amabili și minunați până când ne întoarcem, cu toții, la același concurent. Atunci să vezi distracție și „prietenie“!

Ce rol are muzica în educația copiilor tăi?

De neegalat. Muzica e cea care ne poate oferi sprijin în cele mai grele momente ale vieții și, în același timp, poate susține cel mai bine educația unui om. Prima lecție pe care le-am dat-o în urmă cu câțiva ani a fost să punem împreună o placă de vinil. Acum, când vin acasă de la școală, merg direct la pick-up, își aleg un disc și ascultă muzică. Dorința mea de a face educație prin muzică și nu numai este foarte mare. Și am planuri în acest sens. Și cred că în toamnă se va concretiza unul dintre cele mai frumoase visuri ale mele. Stay tuned, cum se spune…

Dacă vei fi jurat și peste câțiva ani și una dintre vocile la care te-ai întoarce ar fi a unuia dintre copiii tăi, cum crezi că ai reacționa?

Aș simți aceeași bucurie pe care am resimțit-o în 2015 când, la Sala Palatului, am cântat alături de Maria, fiică-mea mijlocie, unul dintre cele mai frumoase duete, „Something Stupid“. Deh, emoție de părinte.

Care este întrebarea care ți se pune cel mai des în interviuri?

De unde am atâta energie?

Care este întrebarea care ai vrea sa ți se pună? Care ar fi răspunsul?

Cu ce ne vei surprinde peste 10 ani? Ei bine, voi avea concert, în decembrie, la Sala Palatului, și-l voi avea invitat pe Tudor Chirilă.

Crezi că poți câștiga „Vocea“ încă o dată? De ce?

Pot câștiga, pentru că sunt sincer și deschis, pentru că experiențele mele de muzică, de spectacole și de televiziune mă vor ajuta să pun în valoare calitățile concurenților. Pentru că intuiesc piesele care li se potrivesc. Pentru că am o orchestră în spate, care mă sprijină ori de câte ori e cazul, în special când vine vorba despre idei de spectacol. Și pentru că au trecut cinci ani de când am câștigat ultimul trofeu la „Vocea României“ și am un chef nebun să-mi ridic în brațe concurentul sub o ploaie de confetti.

Spune-ne care sunt lucrurile importante, valorile după care te ghidezi în carieră și în viață.

Munca, inițiativa, generozitatea, perseverența! Restul valorilor, într-un viitor interviu.

Completează următoarele propoziții:

Cel mai frumos cântec de dragoste este… redundant, dacă nu e însoțit și de un buchet de trandafiri.

Genul muzical care mă reprezintă… este cel care îmi face sufletul să zâmbească.

De fiecare dată mă binedispun când… îmi spun copiii ce-au făcut la școală.

