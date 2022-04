EXCLUSIV! Actorii din „The Flight Attendant” ne-au spus secretele noului sezon

Serialul de succes „The Flight Attendant”, de pe HBO Max, revine cu un nou sezon, iar actorii ne-au dezvăluit în exclusivitate secrete de culise.

Primul sezon al serialului „The Flight Attendant”/„Însoțitoarea de zbor”, cu Kaley Cuoco în rolul principal, s-a bucurat de un enorm succes, iar povestea inspirată din romanul bestseller scris de Chris Bohjalia continuă cu un nou sezon.

Actorii Mo McRae (Benjamin Berry) și JJ Soria (Esteban Diaz) și actrița Callie Hernandez (Gabrielle Diaz) ne-au oferit în exclusivitate detalii despre al doilea sezon, care debutează pe HBO Max la finalul lunii aprilie.

Ce v-a atras cel mai mult la The Flight Attendant și cum ați ajuns să fiți implicați în proiect?

JJ Soria: Am citit scenariile și mi-am dat seama ce am de oferit personajului și odată ce am început să mă documentez și să mă uit la serial, mi-am zis: wow, e foarte distractiv. Auzisem despre show datorită laudelor și premiilor și văzusem alte roluri ale lui Kaley și mă consideram un fan. E un grup de oameni foarte talentați în fața și în spatele camerei. Am crescut uitându-mă la HBO – tot începând cu Fraggle Rock! – așa că a fost o onoare să lucrez la acest proiect.

Callie Hernandez: E foarte incitant să fac parte din familia HBO și să mă alătur unui serial care este deja o lume coerentă, creată cu atâta atenție. A fost ușor să mă adaptez, în experiența mea. Personajul meu, Gabrielle, poate nu e visul oricărui actor, dar a fost al meu. Îmi place să joc nuanțe macabre, la limita comediei și să joc orice ciudăței mi se oferă. Am fost încântată să fac parte din asta.

Mo McRae: Eu clar eram fan al show-ului de dinainte. Lucrul interesant la călătoria mea în acest rol este că începusem să ajung în punctul carierei mele de actor în care eram mai atras de idea de regie decât de actorie. Când mi-a adus agentul propunerea, m-am simțit încântat pentru că mi se părea că e singurul serial nou văzut de mine care îngloba toate lucrurile care mă interesau la partea de producție – montajul, sunetul și designul erau impresionante pentru mine. Am citit acest scenariu și voiau să mă întâlnesc cu Kaley pentru o lectură „de chimie”. Am avut vreo două lecturi de genul pe Zoom unde rezultatul a fost că nu simțeam că sunt pentru mine proiectele. Dar eram deja fanul serialului și imediat ce am citit personajul știam că acest proiect e pentru mine.

De la stânga la dreapta: JJ Soria, Callie Hernandez și Kaley Cuoco

Cum a fost să vă alăturați unui serial cu distribuția deja cimentată, în al doilea sezon?

JJ Soria: Cel mai bun mod în care pot descrie asta este că abia așteptam să intru în joc și să ajung pe teren cu ceilalți jucători și să mă joc. E un grup grozav de oameni cu care să lucrezi.

Callie Hernandez: Am avut și eu o experiență similară cu a lui Mo, cu lecturi „de chimie” care erau stânjenitoare, dar nu am avut o asemenea experiență în cazul de față. Am simțit că aparțin imediat și toată lumea a fost caldă și primitoare cu mine.

Mo McRae: Mă uit la acest lucru mereu din două direcții. Pe de o parte, există multă anxietate pentru că vrei să fii parte a momentului în care proiectul ajunge la un nivel și mai înalt, așa că există multă presiune acolo, dar apoi, dacă stai să te gândești, un show care are deja succes calmează mult din stresul și incertitudinea care ar putea apărea. Am făcut parte din mai multe episoade pilot la viața mea, în care nimeni nu e sigur exact cum ar trebui să fie serialul și cum va fi primit. Cu acest proiect, deja e clar că a trecut testul așa că știi exact ce fel de serial e și la ce răspunde publicul și cumva te adaptezi la asta. A fost pentru mine ceva de genul: „bine ai venit la petrecere, distrează-te cât poți!”

Mo, personajul tău e un agent CIA. Ce ne mai poți spune despre Benjamin Berry?

Mo McRae: Benjamin e un om al companiei, crede foarte mult în ideea a ce reprezintă CIA și ce valori ar trebui să aibă. E foarte preocupat de reguli, dar pe măsură ce devine mai implicat, publicul va începe să pună la îndoială cât de puternic e angajamentul lui față de reguli și parametrii în care ar trebui să lucreze. Pe măsură ce situația avansează, intențiile lui reale devin și mai confuze. Cred că show-ul face o treabă incredibilă cu fiecare personaj, crezi că ai ajuns să le cunoști, dar apoi îți dai seama că nu e așa, iar Benjamin are o asemenea poveste.

De la stânga la dreapta: Kaley Cuoco și Mo McRae

Te-ai folosit de ceva anume pentru inspirație?

Mo McRae: M-am folosit de scenariu să mă ghideze și să mă informeze ce ar trebui să citesc. În indicațiile scenice erau menționate cărțile citite de personajul meu pentru că erau în biroul lui, așa că m-am asigurat că citesc toate acele cărți. De asemenea am insistat ca Steve și Natalie să aibă discuții foarte lungi și în profunzime despre intențiile personajului și încotro se îndreaptă el. M-am gândit că nu poat face cea mai bună treabă posibilă dacă nu înțeleg tot și nu anchetez fiecare nuanță pe care își doresc ei s-o vadă. Majoritatea scenelor mele sunt cu Kaley și Cheryl Hines și mereu mi-au oferit multe elemente cu care să lucrez. Kaley are cei mai expresivi ochi. Dacă ești vreodată într-o scenă și nu știi ce să faci, uită-te la ochii ei!

Ce legătură are Benjamin cu Cassie?

Mo McRae: Relația lor e complicată. Eu sunt supervizorul ei așa că ar trebui să fie o relație de lucru directă, dar asta ar fi o dinamică plictisitoare dacă ar rămâne la acest nivel! Cassie are stilul de a complica toate relațiile din viața ei, iar relația ei cu Benjamin e clar complicată și nuanțată.

De la stânga la dreapta: Callie Hernandez și JJ Soria

Callie și JJ, personajele voastre, Gabrielle și Esteban, sunt un cuplu de vânători de recompense. Cum le-ați descrie dinamica?

Callie Hernandez: A fost foarte distractiv să ne avem unul pe altul în timpul filmărilor. Aveam un amic în celălalt așa că a fost o muncă de explorare într-un fel și am avut multă încredere unul în celălalt. Totul e legat de instinct. Gabrielle și Esteban lucrează împreună ca o echipă, dar Gabrielle e aprigă, pasională și poate are o mică problemă cu impulsivitatea.

JJ Soria: Esteban și Gabrielle sunt foarte similari și asta a fost o provocare pentru noi, pentru că unul dintre ei trebuie să fie mai cu capul pe umeri. Cineva trebuie să preia frâiele într-o situație, dacă e nevoie. Din momentul în care am auzit vocea lui Callie, m-a tras în personaj și cred că asta m-a ajutat mult la interpretare. Esteban ar face orice pentru Gabrielle. Există elemente toxice în relația lor, dar aceasta funcționează atât de bine. Există o metodă în nebunia lor. Sunt două personaje imprevizibile. Nu știi ce vor face în următorul moment, dar lucrează atât de bine împreună. Și Callie și cu mine avem parte de această încredere uimitoare unul cu celălalt, și chimie grozavă și ne aruncam mingea de la unul la altul.

Există vreun moment care ți s-a părut deosebit în spatele camerelor de filmat?

Mo McRae: Eu sunt incredibil de competitiv. Sunt cea mai competitivă persoană pe care o vei cunoaște. Iar Kaley Cuoco e la fel! Așa că toată lumea joacă Words With Friends și se decide să mă provoace pe mine la joc. A crezut că nu poate fi învinsă. Dar am demolat-o. Prima dată când am lucrat împreună, am zdrobit-o.

Foto – HBO Max