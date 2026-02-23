Emily Ratajkowski pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții sale sentimentale. Modelul a publicat recent pe Instagram o serie de imagini care sugerează că are un nou partener, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Postarea care sugerează o nouă relație

Modelul, în vârstă de 34 de ani, și-a anunțat noua relație prin intermediul unei postări pe Instagram. Postarea, fără descriere, include o fotografie în care Ratajkowski își îmbrățișează noul partener, în timp ce acesta o ține de talie cu o mână și îi sprijină capul cu cealaltă.

O altă imagine îi arată pe cei doi stând unul lângă celălalt, în timp ce autoarea volumului My Body scoate limba jucăuș. Ultimul slide al caruselului este o fotografie din perspectiva lor, cu picioarele încălțate în adidași atingându-se.

Postarea include și câteva fotografii solo cu Ratajkowski: una în care stă relaxată într-un halat de baie și alta în care se joacă prin zăpadă.

Actrița din Gone Girl nu l-a numit și nici nu l-a etichetat pe noul ei iubit, însă este vorba despre regizorul francez Romain Gavras (44 de ani), care a avut o scurtă relație cu Dua Lipa în 2023. Fanii o susțin pe Ratajkowski în comentarii, felicitând-o pentru acest nou început.

„DA pentru a găsi din nou dragostea!”, a scris cineva.

„Ne place să vedem asta!”, a comentat altcineva.

Despărțirea de fostul soț și perioada de tranziție

Ratajkowski s-a despărțit de fostul ei soț, Sebastian Bear-McClard, în 2022, după patru ani de căsnicie.

Modelul a depus actele de divorț la Tribunalul Suprem din Manhattan, potrivit documentelor obținute de Page Six. În iulie, o sursă apropiată lui Ratajkowski a confirmat pentru People că cei doi s-au separat.

„S-au despărțit recent. A fost decizia lui Em. Este bine. Este puternică și concentrată pe fiul ei. Îi place să fie mamă”, a declarat sursa.

Cuplul s-a căsătorit în 2018 și are un fiu, Sylvester Apollo, în vârstă de 4 ani.

În septembrie 2023, Ratajkowski a spus că să divorțezi înainte de 30 de ani este „șic”.

Citeşte şi: Emily Ratajkowski, apariție incendiară în mediul online. „Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume” s-a fotografiat topless

Citeşte şi: Emily Ratajkowski, apariție răvășitoare la circuitul de Formula 1. Cu sânii la vedere, actrița a făcut senzație la Monaco

Citeşte şi: Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit după 5 ani de relație. Primele declarații ale fiului lui Ion Țiriac

„Se pare că multe tinere divorțează înainte să împlinească 30 de ani”, a spus ea într-un TikTok postat la o zi după ce Joe Jonas a depus actele de divorț de Sophie Turner, care avea 27 de ani la acel moment.

Ea a continuat: „Ca cineva care s-a căsătorit la 26 de ani și este separată de puțin peste un an, la 32 de ani, trebuie să vă spun că nu cred că există ceva mai bun.”

„Să fii în anii 20 este ca în tranșee”, a adăugat ea.

Potrivit actriței din Cruise, „Nu există nimic mai bun decât să fii în anii 30, să fii în continuare atrăgătoare, să ai poate ceva bani proprii, să îți dai seama ce vrei să faci cu viața ta și să fi încercat deja fantezia căsătoriei, realizând că poate nu e chiar ceea ce pare.”

„Și apoi ai toată viața înainte”, a mai spus ea.

Modelul și-a încheiat videoclipul adresându-se celor care se simt „stresați” din cauza divorțului.

Foro – Instagram / Profimedia

Urmărește-ne pe Google News