Ellie White s-a măritat cu iubitul ei, după 16 ani de relație și doi copii: „Nunta noastră a fost perfectă”

Ellie White a ajuns în fața altarului, după 16 ani de relație. Artista în vârstă de 39 de ani și soțul ei au împreună doi copii, care le-au fost alături la fiecare pas.

Pe numele ei adevărat Elena Baltagan s-a căsătorit religios cu impresarul Doru Tincă, în aer liber, la Brașov. Artista a postat pe rețelele de socializare câteva imagini de la eveniment.

Ellie White s-a cununat religios, după 16 ani de relație

Îmbrăcată într-o rochie albă, de prințesă, Ellie White a arătat superb în ziua cea mare. Aceasta a vrut să împărtășească cu admiratorii ei din mediul online puțin din fericirea ei.

„A fost ca-n povești, sau vorba lui Doru de ieri, „a fost ca un vis”. Am vrea să vă mulțumim fiecăruia în parte pentru faptul că ați ales să fiți alături de noi în ziua noastră perfectă, dar nu cred că am atâtea caractere aici. ?? Voi vă știți, așa că aș vrea să știți că vă mulțumim și că vă iubim!”, a scris artista pe Instagram.

„După 16 ani și 2 copii, nunta noastră mult așteptată a fost perfectă! Vă mulțumim!”, a completat Ellie White.

La petrecerea fericitului cuplu a cântat Smiley, aceștia dansând valsul mirilor pe piesa „Vals”.

De ce nu s-au căsătorit Elli și Doru până acum

Deși au împreună doi copii și formează un cuplu de 16 ani, Ellie White și Doru Tincă nu au găsit momentul potrivit, până acum, să ajungă și în fața altarului. Și asta pentru că au ales să se concentreze pe educația copiilor lor.

În urmă cu câțiva ani, artista vorbea pe blogul ei despre cum arată relația perfectă.

„În primul rând, asigură-te că eşti cu persoana potrivită! Degeaba îl iubeşti sau o iubeşti dacă el sau ea nu are ochi pentru tine, nu?

„În al doilea rând, fii sincer sau sinceră cu tine şi vezi dacă te simţi bine în compania partenerului tău sau a partenerei. Gândeşte-te dacă vă vedeţi împreună şi peste 10 ani, dacă îi poţi suporta tabieturile (pleoscăiturile, suflatul nasului, sforăiturile, epilatul, machiajele, glumele proaste la care râdeai la începutul relaţiei, dezordinea sau ordinea excesivă etc.) fără să-ţi vină sa-i dai o tigaie în cap! Dacă răspunsul e da, atunci sunteţi pe calea cea bună”, a mai scris ea.

„Noi doi suntem împreună de aproape 9 ani şi am stat împreuna non stop vreo 5 fără să ne plictisim unul de celălalt (acum, sincer, tânjesc după momentele alea când ne urcam amândoi în maşina şi străbăteam ţara în lung şi-n lat împreună…). Puţină gelozie e bună, te face să te simţi iubit şi apreciat. Multă gelozie nu e bună, te face să te simţi dominat, constrâns, legat de un picior. Lipsa geloziei iar nu e bună, înseamnă că trebuie să schimbi persoana, pentru că sigur nu eşti în centrul atenţiei partenerului care va fi tot timpul în căutari”, a mai scris Ellie White pe blogul său.

Sursă foto: Instagram