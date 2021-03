Joi, 18 februarie 2021, în mediul online, actrița Ecaterina Ladin (38 de ani) a anunțat că a devenit mamă pentru a doua oară. Ecaterina a dat naștere unui fiu, Petru Theodor. Micuțul a venit pe lume cu două săptămâni înainte de termen.

Ecaterina Ladin, primele declarații după nașterea fiului ei

Intrată virtual în direct în emisiunea La Măruță, Ecaterina a vorbit despre nașterea fiului ei. „Cred că a vrut să fie vărsător, până la urmă, nu pești. (…) A vrut să vină mai devreme, eh, asta este.

M-am speriat. Am zis: «Ce se întâmplă?». A fost o naștere spontană și cum am vrut să nasc natural, așa s-a și întâmplat, dar mai repede. Am ajuns la spital când a trebuit, la timp. Toate lucrurile au decurs foarte bine. Foarte ușor, cum mă așteptam”, a spus Ecaterina.

Întrebată de Cătălin cum s-a acomodat fiul ei mai mare frățiorului mai mic, actrița a mai spus: „Marcu s-a rugat la Dumnezeu să-i aducă un frățior și a fost foarte încântat. Îmi cerea poze în fiecare zi, dar Petru nu era cu mine, era în secția de neonatologie și nu puteam să merg cu telefonul, nu puteam să fac poze. (…)

Când în sfârșit l-a văzut a fost foarte încântat, a venit cu flori și mi-a mulțumit. Și acum este foarte încântat. A zis că nu poate să trăiască fără el. Îl pupă, îl ia în brațe, lucrurile decurg bine, deocamdată. A zis că-l iubește mai mult decât pe noi”.

Vorbind despre soțul ei, Ecaterina a mai adăugat: „Laurențiu, având o afacere la Costinești, face naveta, e pe drumuri. Dar mă descurc, deocamdată [cu bebelușul]. Doarme bine. Îl sun de drag, pentru că parcă nu suntem întregi fără el”. Pentru a putea rămâne însărcinată, actrița a apelat la mai multe tratamente de fertilizare.

