Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit la 72 de ani

Dusty Hill, basistul legendarei trupe americane ZZ Top, s-a stins din viață la 72 de ani. Colegii săi de trupă, Frank Beard și Billy Gibbons au făcut tristul anunț printr-un mesaj postat în mediul online. Se pare că Dusty Hill a murit liniștit, în timp ce dormea.

„Suntem întristați de vestea că prietenul nostru Dusty Hill a murit în somn, acasă, în Houston, TX. Nouă, alături de legiuni de fani ZZ Top din întreaga lume, ne va fi dor de prezența ta fermă, de bunătatea ta și de dedicarea în tot parcursul evouluției trupei, de la început la „Top”. Vom r[m

e mereu conectați la acel «Blues Shuffle in C». Ne vei lipsi enorm, prietene!”, au transmis Frank Beard și Billy Gibbons pe rețelele de socializare.

Reprezentanții trupei ZZ Top anunțau în urmă cu o săptămână că, din cauza unei probleme la șold, Dusty Hill a fost înlocuit de Elwood Francis.

Dusty Hill, pe numele real Joseph Michael Hil, s-a născut în Dallas, pe 19 mai 1949. La început, a cântat la chitară alături de fratele lui Rocky. Trupa ZZ Top a fost fondată în anul 1969, iar Hill s-a alăturat formației la scurt timp după înființare, cântând inclusiv la clape și la voce. În cei peste 50 de ani de activitate, trupa a lansat 15 albume de studio și patru albume din concerte live. Printre cele mai cunoscute piese ale lor samintim „La Grange”, „Tush” și „Gimme All Your Lovin ”. În 2004, ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Foto – Facebook