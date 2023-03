Diana Bișinicu dezvăluie cum își crește fiica și de la ce reguli nu se abate: “Permisivitatatea formează personalități narcisice” / Exclusiv

Diana Bișinicu face dezvăluiri despre metoda de parenting pe care o aplică în creșterea și educația fiicei sale, împreună cu care a început un proiect în online.

Într-un interviu oferit în excusivitate pentru UNICA. RO, Diana Bișinicu (38 ani) ne povestește cum i-a venit ideea podcastului ei intitulat „Mami, crește-mă frumos!” și cât de mult se implică Riana, fiica ei, în producție.

Cum își crește Diana Bișinicu fiica și de la ce reguli nu se abate

Frumoasa cântăreață își aduce aminte că a avut o copilărie strictă și că, la școală, refuza să facă lucruri dacă îi erau impuse. Diana Bișinicu ne spune cine a determinat-o să renunțe la balet și aflăm care a fost cel mai mare compromis făcut de ea, pe scenă, la un concert POPS. Cunoscuta cântăreață își aduce aminte de cea mai grea perioadă din viață ei, când micuța Riana avea reflux în timpul nopții și ne spune când a dezamăgit cel mai tare, dar și ce planuri are pentru anul acesta.

Diana Bișinicu, despre regulile stricte din familia ei. Sursă foto: UNICA

Diana Bișinicu: “Am fost ținută din scurt”

Spune-mi totul despre podcastul tău, „Mami, crește-mă frumos!”. Cui se adresează, ce vrei să schimbi în mentalitatea oamenilor?

În urmă cu multă vreme, pe când Riana avea aproape un an, am urmat cursurile „Trainingul părinților eficace”, care are la bază metodologia democrată, fără pedepse, fără recompense, fără permisivitate, fără autoritate, ci cu reguli stricte, impuse cu blândețe, dar cu fermitate. Este o alternativă preferabilă, din punctul meu de vedere, la celalalte două metodologii, permisivă, respectiv autoritară. În urmă acelui curs, am conștientizat că, pentru a crește copii echilibrați și sănătoși emoțional, avem nevoie ca noi, părinții, să ne vindecăm traumele propriei copilării.

De-a lungul timpului, am observat că oamenii nu reușesc să ajungă la informația de care au nevoie, chiar dacă astăzi aceasta este suficientă, dacă știi unde să o cauți. De aceea, mi-am dorit să vin în sprijinul lor cu acest podcast în care, alături de specialiști, să dezbatem toate problemele și situațiile dificile pe care le întâmpina părinții de la nașterea copiilor lor până după vârsta adolescenței acestora.

“Părinții pot află lucruri importante despre copiii lor când aceștia discută între ei”

Cât de mult s-a implicat Riana în realizarea acestui podcast?

Cu Riana am convenit că este benefic pentru experiența ei, inclusiv cea intelectuală, să participe în acest proiect, prin dialoguri cu copiii unora dintre invitații mei. De foarte multe ori, părinții pot afla lucruri importante despre copiii lor când aceștia discută între ei, fără prudențele obișnuite, manifestate în dialogurile cu părinții. În consecință, părinții își vor putea ameliora relația cu copiii lor datorită plasării în realitate.

Diana Bișinicu și fiica ei, Riana. Sursă foto: Arhivă personală

Cum faci față comentariilor răutăcioase și acide? Când ai învățat să mergi mai departe și să nu te mai afecteze răutatea oamenilor?

Așa cum îi este și numele, comentariul răutăcios are ca sursă, strict, răutatea, nu o bază critică. Diversitatea oamenilor este mare și, oricum nu există soluții, folosirea internetului presupune existența acestor situații. Pentru mine nu contează.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Adoram să cânt.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Aceste discuții le aveam cu mama, din două motive: aveam o relație mai apropiată cu ea și petreceam mai mult timp împreună.

Când era vorba de școală cine era mai exigent, mama sau tata?

În ceea ce privește școala, mama avea cele mai mari pretenții.

Diana Bișinicu, în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Diana Bișinicu: “Nu aveam voie să merg la discotecă mai mult de o dată pe an”

Faptul că ești de origine aromână a contat în educația ta? Părinții te țineau mai din scurt sau aveai voie să faci tot ce doreai, dacă le spuneai?

A contat foarte mult. Am fost ținută din scurt, în sensul în care nu aveam voie să merg la discotecă, mai mult de o dată pe an, când se organiza balul bobocilor, sau la colindat cu colegii. În restul situațiilor, am fost lăsată mereu să aleg.

Cum era Diana Bișinicu la școală: “Nu voiam să fac, niciodată, ce mi se cerea pe un ton agresiv”

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Erai rebelă, premiantă?

Eram un copil normal, nici rebel nici premiant, însă mă deranja teribil să mi se spună „pune burta pe carte” și din acest motiv nu voiam să fac, niciodată, ce mi se cerea pe un ton agresiv. Avantajul era că aveam o memorie foarte bună și reținem informația din clasă, fără a mai fi nevoie să citesc acasă.

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Platonic, în clasa a 8-a.

“Limbajul agresiv al noii profesoare de balet, din clasa a X-a, m-a determinat să renunț”

Cum de ai renunțat balet pentru canto?

Baletul a fost marea mea dragoste, însă au fost două motive pentru care am renunțat în favoarea canto-ului clasic: afronturile și limbajul agresiv al noii profesoare de balet, din clasa a X-a, m-au determinat să renunț, însă întâmplarea a fost că tot în acea perioadă fusesem selectată să fac parte dintr-o trupa de fete, în Constanța, așadar m-am reprofilat.

Diana Bișinicu, pe vremea când era pasionată de balet. Sursă foto: Arhivă personală

Cum te-ai simțit la primul concert cu Pops? Cât de mari au fost emoțiile? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de atunci?

Primul concert Pops a avut loc în seară de Revelion, 2002, în Piața Revoluției, eveniment organizat de Pro TV. Nu voi uita niciodată multitudinea de senzații amestecate trăite în acel concert și în multe altele care au urmat. Emoții, entuziasm, bucurie, toate fiind încununate cu iubirea pentru muzică.

Cum este mama Diana? Severă, înțelegătoare?

De fiecare dată mă străduiesc să păstrez un echilibru. Mai sunt momente când emoțiile sau stările de supărare capătă o altă turnură, dar de ce mai multe ori reușesc să fiu așa cum este necesar. Strictă sau înțelegătoare, atunci când este cazul.

Diana Bișinicu: “Permisivitatatea formează personalități narcisice”

De câte ori îi spui Rianei ‘nu’? Sau are liber nelimitat la haine, jucării, distracție?

Bineînțeles că îi spun „nu”, permisivitatatea formează personalități narcisice. Și autoritatea, deopotrivă. Îți spuneam la începutul interviului că metoda mea de educație este una în echilibru, fără pedepse, fără recompense, fără autoritate, fără permisivitate, dar cu reguli foarte bine stabilite, comunicate cu iubire.

Care este cel mai important lucru pe care vrei să-l învețe de la tine?

Empatia și bucuria de a trăi cu Dumnezeu în suflet.

Diana Bișinicu, despre cel mai greu moment ca mamă: “O țineam cu capul în jos, picioarele în sus și îi țineam limba”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Momentul în care Riana a avut reflux în timpul nopții, la opt luni. O țineam cu capul în jos, picioarele în sus și îi țineam limba, pentru că aveam împresia că se îneacă cu ea. Acela fost cel mai urât moment.

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cred că principala mea calitate este empatia, iar defectul major este încrederea în oameni.

Ce nu ai face niciodată în viață ta?

Nu mi-aș lovi copilul.

“Atunci când greșim dezamăgirea cea mai mare este față de noi înșine”

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Atunci când greșim, dacă avem reprezentarea corectă a conștiinței, dezamăgirea cea mai mare este față de noi înșine. Dintre toate erorile, cea mai apăsătoare este aceea că nu m-am îngrijit de cariera mea la modul absolut. Că nu am conștientizat la momentul oportun că noi, artiștii, suntem hărăziți să lăsăm în urma noastră cântece care să trezească conștiința umană și să lumineze suflete, sau, cel puțin, avem datoria să nu dezechilibrăm tânăra generație prin texte care să îi conducă spre întuneric.

Compromisul pe care nu-l poate uita Diana Bișinicu

Ai făcut compromisuri în viață?

Compromisuri facem toți, depinde doar de natura acestora. Acceptarea unei situațIi cu care nu ești de acord, dar o accepți, tot compromis este. Un compromis pe care l-am făcut și care mă face să nu mă simt tocmai bine astăzi a fost acceptarea de a cânta cu un telefon, pe post de microfon, pentru că erau doar trei microfoane iar noi, în trupa Pops, eram patru fete. Pentru că evenimentul era foarte departe, undeva în vestul țării, am hotărât, prim tragere la sorți, să facem acest compromis și să folosim un telefon, foarte bine ascuns în mână, pe post de microfon.

Diana Bișinicu și trupa POPS. Sursă foto: Arhivă personală

Ce planuri ai pentru anul 2023?

Anul 2023 sper să îmi permită să lansez albumul pe care îl am pregătit de ceva vreme, însă timpul nu mi-a îngăduit să îl aduc în atenția publicului până în acest moment. Este un dublu disc, cu zece piese compuse de mine, muzică și versuri, și alte zece cântece tradiționale reinterpretate. Albumul este înregistrat în Bulgaria, conține instrumente tradiționale, balcanice, dar și instrumentele cu care v-am obișnuit în melodiile mele mai vechi. Este orchestrat de dirijorul Filarmonicii de Stat din Bulgaria și sound-ul este unul aparte, fiind implicate 14 instrumente.