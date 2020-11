Sâmbătă, 31 octombrie, Cristina Ștefan (29 de ani), soția actorului Denis Ștefan (44 de ani), a dezvăluit în mediul online că actorul a fost infectat cu noul coronavirus.

Până în acest moment, bebelușa și fiica perechii, Delia (6 ani), nu au contractat virusul. „Ne-am testat și [a ieșit] negativ [la] noi”, a declarat Cristina, pentru Vorbește Lumea.

Denis Ștefan, noi detalii despre cum a contractat noul coronavirus

Întrebat de Cove dacă știe de unde a luat virusul, actorul a mărturisit: „E foarte greu de spus pentru că în momentul ăsta cred că sunt atâtea persoane infectate și asimptomatice încât poți să-l iei de oriunde”.

„Mi-e greu să spun de unde l-am luat. Prietenii meu sunt ok. (…) Nu sunt nici în tabăra în care se spune să vă îmbrățișați pe stradă fără mască, nici în cea în care dăm cu spray și pe chipsuri să le dezinfectăm.

Am fost precauți, am respectat [regulile], dar nici n-am intrat în panica aceea care zic eu că nici nu este bună. (…) Cred că ar trebui abordată chestiunea pe la mijloc”, a mai spus actorul.

„Toate studiile spun că majoritatea dintre noi vom trece prin această boală cum trecem printr-o gripă.” Pentru actor, cel mai dificil este să fie izolat timp de 14 zile acasă.

Perechea a fost ajutată de prieteni, aceștia ocupându-se de cumpărături în locul lor. „Încercăm să facem trecerea asta cât mai ușoară. Ne gândim doar că avem o gripă ușoară și îl îngrijim pe tati cât mai bine.

Delia face și școala online așa că, dacă noi ne simțim bine și tati e bine, cu animăluțele, trecem peste.” Perechea are un câine și un pisoi, Yoshi și, respectiv, Mike.

„Din ce am înțeles, boala poate evolua după ziua a șaptea și atunci trebuie să ai grijă. Acum ar fi a șasea [mea] zi de când am simptome. Febră, dureri musculare, n-am tușit, am tușit așa ca toată lumea.

E o stare, dacă țineți minte, ca după ce vă faceți bine dintr-o gripă, dintr-o răceală, aveți o stare așa continuă de sensibilitate pe piele. Tot timpul ai impresia că ți-e frig, ți-e cald”, a mai spus actorul.

Cristina și Denis formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții unei fiice, Delia.

