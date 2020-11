Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastramă (28 de ani), au divorțat. Artistul a făcut anunțul în mediul online, într-un videoclip publicat pe YouTube.

Cum s-au cunoscut Pepe și soția lui? „La fix o săptămână de la ziua mea”

„Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun. (…)

Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu, și glumeam cu un prieten că «Ce mișto e Scufița Roșie». (…)

Eu eram la masă cu mai multe fete. Era o perioadă din viața mea în care eram liber total de contract și mă bucuram de viața aceea și de libertatea aia.

Care, pe de-o parte îmi plăcea, pe de alta mă ducea cam mult spre ispite. Eu voiam să mă așez, dar nu voiam să recunosc lucrul acesta”, povestea Pepe în trecut, pentru WOWbiz.ro.

Pepe, despre Raluca: „Era prea cuminte, prea serioasă”

„Undeva pe la ora 02:00 – 02:30, când eu eram aproape de a termina concertul, am crezut că s-a dus la toaletă, dar ea a plecat. (…)

Cum am terminat de cântat, am ajuns la masa respectivă, acolo unde a stat ea, și am pus întrebări. Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, fără să se vorbească între ei, că nu e cazul, că e fată cuminte.

«Nu e de tine … A plecat acasă pentru că trebuie să intre în casă la 02:30, că nu o lasă taică-su.» Am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o a doua zi. Mi s-a părut interesant că atunci când am sunat-o mi-a recunoscut vocea.

Mi-a spus: «Alo, da, Pepe! Mă așteptam să mă suni. Am văzut că te uitai la mine». M-am întâlnit cu ea la o cafea și nu am crezut nicio secundă că voi forma un cuplu cu ea.

Pentru că era prea cuminte, prea serioasă. Îmi ziceam să nu mă complic aiurea. Stau să îmi pun oamenii în cap aiurea, iau eu o fată care, sâmbăta, la ora 2:30, pleacă acasă.

Doar că a ieșit cu niște prietene avea voie afară, în rest trebuie să fie acasă la ora 10”, a mai spus atunci solistul.

Pepe: „Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față”

„Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară. Raluca se ocupă de grădiniță. Ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât.

Cred că orice femeie își dorește asta și cred că orice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, dacă ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap (…)

I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funcționează lucrurile”, a mai declarat.

Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost să discute cu fiicele lor despre despărțire.

