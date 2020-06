Demi Lovato are un nou iubit. Tânărul este un celebru actor

Artista în vârstă de 27 de ani formează un cuplu cu Max Ehrich (28 ani) de câteva luni, iar cei doi par extrem de fericiți împreună.

Max postează deseori poze cu Demi, una fiind însoțită de mesajul: „Mi Amor” (Dragostea mea).

Și dacă mai exista vreo urmă de îndoială că cei doi au o relație, aceasta s-a spulberat în momentul în care Max se afla într-un live, iar Demi a intrat peste el, fără să își dea seama că este văzută de toți cei care îl urmăreau online.

Ehrich cânta live la pian pentru fanii săi de pe Instagram, când artista a intrat în cameră. Tânărul se aude când îi spune că este live de două ori, înainte ca Lovato să realizeze că este în direct.

Demi Lovato’s rumored boyfriend Max Ehrich was on IG Live and Demi Lovato accidentally popped in. 👀 pic.twitter.com/NXZhoztwwb

— Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2020