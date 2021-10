De ce vrea Mihai Trăistariu să se vaccineze. „Nu mi-e frică de COVID-19, însă…”

Mihai Trăistariu a anunțat în mediul online că își dorește să se vaccineze anti-COVID-19 și a ținut să-și justifice decizia de a se imuniza. Artistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care spune că, deși avea de gând să-și facă vaccinul din iarna anului trecut, a tot ezitat crezând că pandemia va lua sfârșit.

“Am fost primul artist care a anunțat că se va vaccina, încă din decembrie 2020, când ne anunțau că a apărut miracolul numit vaccin. Din mers, am tot ezitat, pentru că micii și berea, loteria vaccinării și campania groaznică și forțată dusă de Guvern … nu m-au mai convins. Bașca am început să mai fac și politică, intrând în conflict cu toți prietenii mei. Am tot așteptat. Am tot comentat. Am tot zis să văd până unde se va ajunge. Poate … am sperat în sinea mea că va trece totul înainte de a fi nevoit să mă vaccinez și eu. Dar n-a fost așa !!! Și-atunci …”, și-a început Trăistariu postarea pe pagina sa de Facebook.

Artistul a continuat spunând că nu îi este frică de SARS-CoV-2 pentru că a făcut deja COVID-19, dar cu toate acestea a ales să se vaccineze forțat de împrejurări, pentru a putea concerta.

“Nu mi-e frică nici de virus ( am avut covid, cu simptome mici = febră musculară și tuse ) … Nu mi-e frică nici de vaccin. Mama mea a iubit medicina ( D-zeu s-o ierte ) și cu siguranță m-ar fi îndemnat să-l fac, fără teamă. În plus, m-am mai vaccinat de capul meu, prin 2010 … când a fost nebunia cu virusul H1N1. Apoi, m-am vaccinat încă de 2 ori, prin 2015, când am fost în Africa, pentru show-ul ” Sunt celebru, scoate-mă de aici „, difuzat de Pro Tv. Nu puteai ajunge în Africa fără ce două vaccinuri : pentru malarie și febra tifoidă. Deci nu sunt anti-vaccinist! Însă … Mă voi vaccina forțat de situație ! Ca să pot cânta ! Trăiesc cu speranța că vom fi lăsați în pace după ce 70% din români le vor îndeplini dorința aleșilor noștri”, a mai precizat cântărețul, în postarea sa.



Mihai Trăistariu a enumerat câteva argumente pentru care a decis să se vaccineze și a cerut sfatul internauților cu privire la alegerea firmei care produce serul pentru imunizare.

“Mă voi vaccina ca să ajungem la procentul dorit de OMS și să ne lase să fim artiști în continuare, să facem ce știm de-o viață. Mă voi vaccina pentru colegul meu ultra talentat, care acum vinde viori ca să poată pune ceva pe masă. Mă voi vaccina pentru colega mea, care face acum video-chat ca să-și poată plăti facturile.

Mă voi vaccina pentru colegul meu care face taximetrie, deși știe să cânte perfect la 3 instrumente iar specialiștii îl consideră un fenomen în domeniul muzical. Mă voi vaccina pentru colegul meu, care acum este bodyguard și pe care l-am întâlnit la intrarea unei bănci. Stătea cu capul în jos, jenat, să nu-l recunosc. Mă voi vaccina pentru colega mea, care mi s-a plâns că de la începutul pandemiei n-a mai avut niciun concert, n-a mai produs niciun ban. A trăit un coșmar, și-a vândut apartamentul ca să poată supraviețui iar acum locuiește cu mama ei, la țară, uitată de lume.

Mă voi vaccina pentru toți acei colegi – artiști, care au reușit cumva să supraviețuiască, să se reinventeze și al căror suflet plânge în fiecare noapte, prin somn, de dorul scenei, de dorul spectacolelor de altădată.

Iubesc libertatea și am să militez pentru ea ori de câte ori pot ! Dar azi … m-am gândit bine și … am s-o fac. Aștept sfaturile voastre ! Repet : ce vaccin pare mai sigur, mai bun, mai eficient ?”, a încheiat artistul.

Foto – Facebook