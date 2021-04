De ce nu are Mihai Trăistariu iubită. Mărturisirile artistului din viața personală

Are 41 de ani și încă se află pe lista burlacilor din showbiz-ul românesc. Mihai Trăistariu își caută o parteneră împreună cu care să-și petreacă viața, dar se pare că nu are noroc în dragoste.

Artistul a explicat de curând, într-un interviu pentru Antena Stars, că nu-și poate da seama de ce, până acum, nu și-a găsit jumătatea. El se declară un partener de viață echilibrat și liniștit, însă cu toate acestea “norocoasa” care să-i pună inima pe jar nu i-a ieșit până acum în cale.

„N-am noroc în dragoste. Nu că nu am noroc… nu aleg ce trebuie. Eu am realizat acum că am ales numai diferențe de vârstă mare, eu la 40, ele la 20, nu se combină așa lucrurile, că nu sunt Columbeanu cu Monica lui. Am greșit. Am avut relații și de 7 ani și de 3 și 4 ani, dar nu știu ce greșesc. Eu sunt un tip foarte calm, pașnic, aduc bani acasă, am o situație bună, nu cheltui aiurea, nici nu văd ce să-mi reproșezi prea mult. Nu înșel, nu știu să gătesc și nu prea fac curățenie. Am ales după aspectul fizic și m-am dus înainte instinctiv și nu m-am gândit să fie o legătură între noi pe comunicare și aici am pierdut tot timpul”, a dezvăluit Mihai Trăistariu pentru sursa citată mai sus.

De când a schimbat prefixul, Mihai și-a format un alt tipar în care viitoarea parteneră ar trebui să se încadreze. Artistul știe că înaintarea în vârstă atrage după sine și pretenții mai multe și mai mari și, de aceea, spune că acum știe exact ce vrea de la o femeie.

„Cred că știu că-mi doresc de la acea fată. În ultimii cam atât durează o relație la mine: un an, doi. Eu tot pornesc cu gândul că e relație definitivă, până la moarte, deși nu a fost mereu cu iubire, cu patos, a fost cu înțelegere. Nici nu m-am mai îndrăgostit în ultimul hal de o vreme, poate și vremurile nu ne mai fac să ne îndrăgostim ca la 20 de ani. Sunt mai practic”, a mai zis vedeta.

Mihai Trăistariu a mai mărturisit că întreținerea financiară a fostelor iubite a fost o greșeală pe care nu are de gând să o mai repete. Mihai își caută o parteneră care să nu stea cu el doar pentru beneficii materiale.

„Nu vreau s-o mai întrețin, că spuneam că am avut numai puștoaice. Nu-mi place să întrețin o fată, adică să fie doar o studentă care vine acasă și vrea la cluburi. Cred că fiecare dintre ele s-a gândit că viața lângă o vedetă trebuie să fie de lux. La mine nu e chiar așa. Viața mea e tulburată și agitată. E de căutat (n.r. – o parteneră ideală), decât să ajungi la divorț, cauți mai mult”, a încheiat artistul.

Foto – Facebook

