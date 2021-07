Benone Sinulescu și soția lui, Elena, sunt căsătoriți de aproape 40 de ani. Cu toate acestea, interpretul de muzică populară și partenera lui de viață nu au devenit niciodată părinți.

„Am avut multe cereri în căsătorie, în tinerețe. Fetele veneau pur și simplu la spectacole și mă cereau de bărbat. Mai târziu, mă trezeam la concerte cu mulți tineri. Venea câte unul și spunea că e fiul meu.

Odată, la Iași, a venit un băiat și a spus: «Mi-a zis mama că sunteți tatăl meu». Mă uitam la el, nu semănam. Altădată, la Timișoara, am pățit la fel. A venit altul și mi-a spus, tot așa, că sunt tatăl lui”, a povestit Benone Sinulescu în 2020, pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

De ce nu au Benone Sinulescu și soția lui, Elena, copii

În jur de cinci astfel de experiențe a avut solistul în total. „O fată mi-a spus că o cheamă Benonia și că este rodul iubirii mele cu mama ei”, a mai spus artistul amuzat. „Am fost un introvertit, nu îmi plăcea să îmi divulg sentimentele.

Soția mea a fost singura femeie căreia i-am spus primul «Te iubesc!». Îi mai spun și acum, zilnic”, a mai spus artistul, tot pentru Click!. Despre partenera lui de viață, interpretul a mai povestit:

„Leni mi s-a părut o ardeleancă mai… bățoasă, s-a ținut tare. Un an de zile am încins telefoanele cu vorbulițe multe și de toate genurile, dar și cu opreliști. Pe Leni am cunoscut-o prin intermediul regretatei Ileana Sărăroiu, care a invitat-o la masă, după un spectacol.

Ne-am înțeles bine, încă de la început. Ne iubim și acum, după 38 de ani. Soția este cel mai bun critic al meu. Câteodată ne mai și contrazicem. Ea s-a ferit totdeauna să iasă în față, nu i-a plăcut să iasă în evidență. Nu avem copii, ea a pierdut câteva sarcini”.

Citește și:

Fostul impresar al lui Benone Sinulescu face acuzații grave la adresa soției artistului

Irina Loghin nu a mai vorbit cu Benone Sinulescu de doi ani. Ce spune solista despre soția artistului

Benone Sinulescu este internat în spital la Arad

Benone Sinulescu ar fi fost găsit inconștient în casă în cursul zilei de 8 iulie 2021. Soția artistului, Elena Sinulescu, a fost acuzată de fostul impresar al acestuia, Ionuț Pavel, că nu-l îngrijește corespunzător.

Potrivit Elenei Sinulescu, însă, interpretul nu a fost găsit inconștient în casă, ci a căzut și nu a dorit să fie dus la spital. La momentul acela, cântărețul a fost internat într-un centru paleativ.

Ulterior, Benone Sinulescu a fost transferat la spital în Arad. „Maestrul se simte bine, atât cât poate să se simtă un om. E vesel, comunică tot timpul. Este sub asistența medicilor, se ocupă specialiștii de starea sa. S-a făcut RMN.

Acum RMN-ul e supus analizelor unor mari specialiști din toată România, persoane foarte, foarte pregătite. Încă nu s-a luat decizia finală. Mai durează probabil o zi două. Am vorbit cu soția sa”, a declarat profesorul Anton Hadăr.

„Am vorbit cu Leni aseară și a zis ca Nea Beni glumește cu asistentele, e plin de viață, se simte bine, pentru că el vrea să fie mereu plin de optimism”, a spus și interpretul de muzică populară Nicolae Datcu.

Foto: Facebook; Libertatea.ro