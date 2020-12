De curând, într-un interviu oferit revistei OK! Magazine, Cristina Ich a dezvăluit din ce motiv s-a simțit nevoită să renunțe la o carieră în medicină.

De ce a renunțat Cristina Ich la Facultatea de Medicină?

„Acesta este un subiect sensibil pentru mine, pentru că mi-aș fi dorit să devin medic. Aveam toate șansele, însă mi s-au dat planurile peste cap atunci când părinții mei au trecut printr-un accident groaznic, în care era să-i pierd.

Asta m-a dărâmat psihic și nu am mai dat randamentul necesar pentru a face față studiilor”, a dezvăluit modelul pentru OK! Magazine. „Am spus de mai multe ori că poate nu tot ce mi-am dorit am realizat, însă cu siguranță nu regret nimic.

Sunt recunoscătoare pentru toate experiențele și oportunitățile de care am avut parte și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face totul la fel”, a completat.

Cât despre cariera pe care o are în prezent, Cristina mărturisește că a avut norocul de a fi înconjurată de „oameni care să-i respecte alegerile”.

„Oricare ar fi reacția publicului, scopul meu de bază este să educ femeile, să le ofer încredere de sine și curajul necesar pentru a deveni o versiune mai bună a lor”, a mai spus.

Cristina formează în prezent un cuplu cu Alexandru Pițurcă, alături de care are un fiu, Noah Alexandru, în vârstă de un an. Nașii micuțului Noah sunt designerul Ana Radu și soțul ei, Alex Gavriluț.

