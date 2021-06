Pepe (41 de ani) și Raluca Pascu (28 de ani) au divorțat în februarie 2021. Fosta pereche are împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Recent, solistul a confirmat că formează un cuplu cu o tânără make-up artistă numită Yasmine Ody (26 de ani).

De ce a divorțat Raluca Pascu de Pepe și ce spune despre o nouă relație

După ce au fost fotografiați de paparazzi îmbrățișându-se și sărutându-se, Yasmine a mărturisit pentru WOWbiz: „Nu am ce să declar despre imaginile acestea… Nu sunt o persoană publică. Dacă vreți, puteți să-l sunați pe el să vă povestească”.

„În primul rând, noi am pus fotografii pe Story în care apărem împreună, înainte să dea presa. Dacă suntem un cuplu? Nu, că eu mă sărut cu toată lumea… Ce întrebare e asta? Eu sunt bine acum, mulțumesc foarte mult.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Am hotărât să nu mai dau declarații despre viața mea personală, pentru că știu cum e. Peste cinci luni, declarațiile astea sunt sucite și scoase din context, iar eu nu mai vreau asta. Dacă voi avea ceva mai mult de spus, o voi face pe canalul meu de Youtube”, a declarat și Pepe pentru WOWbiz.

Ulterior, pentru Playtech, Raluca a dezvăluit de ce a divorțat de artist: „Eram prea copilă când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am știut să manageriez, să controlez anumite situații și lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc.

Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproș pentru nimeni ce spun acum, ci doar o constatare. Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalți în prim-plan. Azi nu aș mai face aceeași alegere.

Citește și:

Pepe crede că Oana Zăvoranu este „cea mai mare greșeală” din viața lui

Reacția Oanei Zăvoranu după ce Pepe a numit-o „cea mai mare greșeală” din viața lui

Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe, criticată în mediul online pentru acest gest

Nu e bine să te neglijezi, să accepți să intri pe un plan secundar, fiindcă așa m-am pierdut pe mine însămi. În viață trebuie să înveți să ai grijă și de tine. Nu faci asta, comiți o greșeală care te poate costa foarte scump!”.

După ce fostul ei partener și-a refăcut viața, Raluca a mai spus: „Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenție, aproape în permanență. Așa este el construit și cred că așa și trebuie înțeles!”.

Cât despre o nouă relație în viața ei, Raluca a completat: „Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorități. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soția unui singur bărbat.

Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viață. Iar la capitolul acesta am eșuat. Trebuie să învăț din greșeli, fiindcă am înțeles că poți face greșeli și la 40, și la 50 de ani, și mai târziu. Și apoi trebuie să înveți să le accepți!”.

Foto: Instagram; Facebook