Darius Măcinic, concurent Survivor România: „Părăsesc competiția cu capul sus. Urăsc persoanele lingușitoare” / Exclusiv

Darius Măcinic a plecat acasă după duelul de eliminare cu Francesca, la Survivor România. Concurentul spune că a părăsit emisiunea cu un gust amar.

În această săptămână, de la Survivor România au plecat doi concurenți: Alex Furman și Darius Măcinic. Cel din urmă a pierdut în fața Francescăi. A părăsit Survivor România dezamăgit de unii concurenți.

Darius Măcinic, concurent Survivor România: „Urăsc persoanele lingușitoare care te fac să crezi că ești prietenul lor, asta doar ca să te poată înjunghia mai ușor pe la spate”

Darius, cum privești acum competiția Survivor România și relațiile pe care le-ai avut acolo?

În ceea ce-i privește pe ceilalți, bineînțeles cu excepțiile de rigoare, nu pot să am decât o dezamăgire, un gust amar. Mai ales în cazul unor persoane anume. Respect foarte mult persoanele cu caracter care-și exprimă sincer intențiile sau măcar tac și-și păstrează pentru ei intenția acțiunilor, rămânând distanți în interacțiunea cu tine. La polul opus, urăsc persoanele lingușitoare care te fac să crezi că ești prietenul lor, asta doar ca să te poată înjunghia mai ușor pe la spate. Competiția Survivor se pare că are din toate tipologiile, greșeala trebuie să mi-o asum eu, asta nu înseamnă că nu am resentimente.

A fost totuși o experiență valoroasă pentru tine? Ce ai simțit când ai părăsit competiția?

Per total, oricum experiența Survivor a fost extraordinară, chiar dacă prematur încheiată. Nu regret absolut nimic, exceptând eliminarea, bineînțeles, și faptul că nu am putut profita de alegerea urnei cu apă, un deznodământ care m-a salvat de a lupta cu fratele meu. Întorsesem tot complotul în favoarea noastră și nu am fost în stare să profit de acest lucru.

Darius: „Părăsesc competiția cu capul sus, chiar dacă nu sunt câștigător”

Survivor România este cunoscut ca fiind o competiție extrem de dură. Care a fost cel mai greu moment pentru tine?

Nu a fost niciun moment la care să mă gândesc cât de greu a fost de-a lungul competiției. De când am debarcat până la plecare, am fost prea euforic în experiență pentru a putea spune că a fost vreun lucru dificil.

Dacă ai avea ocazia să te întorci în competiție, ai face ceva diferit?

M-aș întoarce fără doar și poate înapoi în competiție dacă ar fi posibil. Regretul e mare pentru că am plecat. Aș schimba totuși dăruirea față de „echipă”, aș deveni probabil mai individualist. Bunătatea și implicarea în problemele grupului nu sunt apreciate, se pare că este un concept perimat.

Cum privești acum eliminarea?

Părăsesc competiția cu capul sus, chiar dacă nu sunt câștigător.

Ai un mesaj pentru cei care te-au susținut?

Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au fost lângă mine pe parcursul acestei experiențe, celor care m-au susținut, și să-mi cer scuze în caz că nu m-am ridicat la înălțimea așteptărilor. Vă îmbrățișez pe toți.

