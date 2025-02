Daniel Pavel, dezvăluiri de la Survivor România. Ce se întâmplă cu concurenții: “Trăiesc 24 ore din 24 în regim de luptă!” / Exclusiv

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, trăiește emoții intense, alături de concurenții noului sezon. El susține că nu oricine poate rezista la un show de asemenea amploare.

Daniel Pavel face dezvăluiri direct din Republica Dominicană, unde se află, alături de concurenți, la filmările noului sezon Survivor România.

Prezentatorul tv vorbește despre cum e viața concurenților și ce lupte de supraviețuire duc 24 din 24 de ore.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România: „Putem manifesta acest spirit doar şi o singură zi, dacă renunțăm la telefonul mobil şi absolut orice alt gadget”

Ce înseamnă, pentru tine personal, spiritul Survivor și cum crezi că poate fi aplicat în viața de zi cu zi?

Iată una dintre întrebările fundamentale din ecosistemul nostru Survivor. Și văd aici întotdeauna un apendix al acestei preocupări, astfel: cât la sută este reality show TV şi cât este real, spirit Survivor, cum foarte bine spuneți. Sută la sută, ar fi răspunsul scurt, şi poți aplica inspirația Survivor, în cotidianul fiecăruia. Mai ales cei care trăim aceste timpuri de secol XXI, de confort tehnologic, nemaivăzut în istoria cunoscută.

Ca exercițiu, putem manifesta acest spirit doar şi o zi, o singură zi. Dacă renunțăm la, în această ordine, la telefonul mobil, şi absolut orice alt gadget, și la a mânca (ci doar a ciuguli doar cât apuci în căuşul palmei ceva, o dată).

Adăugăm efort fizic, exclusiv afară şi cât cuprinde. Iar atunci când eşti epuizat de vreme, vremuri, gânduri gen “ce mi-a trebuit mie experimentul ăsta” colegii să te sancționeze. Si să simți că le-ai răspunde şi tu vreo două. Iar când pui capul, epuizat, pe .. bun, o frunză de palmier mai acătări pe care tot tu ai trudit să o prelucrezi, realizezi că…toaletă! Iar noaptea necuprinsă de pe insulă, cu zgomotele acesteia, te înfioară. Ei bine, ar fi doar 24 ore şi apoi back to usual day acasă. Concurenții însă îşi încep şi termină aşa, zi dupā zi.

„Formatul Survivor propune un nivel de adrenalină crescut”

Sigur şi numele show-ului duce direct la trecerea peste obstacole. Oricum ai face-o, mai tăvălit, prăfuit, înnămolit, istovit, de probleme zilnice. Și este clar că le-ai depăşit cumva pentru că, aşa cum spun chiar americanii, cei care au creat şi acest fenomen TV, you’ve lived to tell the story (n.r. ai supraviețuit pentru a spune povestea). Deci eşti survivor. Eu, ca fire, poveste şi rost – misiune de viață asta am fost, sunt şi voi fi cât voi trăi. Și dincolo de existența aceasta, un SupraViețuitor.

Sezonul acesta, duelurile aduc în arenă două lumi diferite – forță, rezistență, strategie. Ce te impresionează cel mai mult la felul în care fiecare tabără își găsește propriile metode de supraviețuire?

Dacă vorbim de duelurile finale, eliminatorii, le-am introdus încă de anul trecut, sezonul All-Star. Insă da, esențial formatul Survivor propune un nivel de adrenalină crescut şi posibilități de luptă dreaptă. Cu accente epice, de la fiecare intrare pe traseele junglei. Fie pentru recompensă, provizii sau – lupta supremă săptămânală, imunitatea. Fie în Consiliile Tribale, replici bine ascuțite, strategii neprevăzute sau spargerea urnei destinului, cu final neașteptat.

Ce spune Daniel Pavel despre concurenții Survivor România: „La tot pasul, fiecare Trib poate salva sau pierde o situație”

La tot pasul, fiecare Trib poate salva sau pierde o situație. Dar pentru că este un concurs ca niciunul altul, un membru al Tribului, creativ, inspirat, investit 100% în Joc, se poate salva, conserva. Sau poate ataca decisiv pentru a supraviețui încă o zi.

În fiecare sezon de Survivor, surprizele vin din locuri neașteptate. Cum își construiesc Zeițele și Titanii avantajele în acest context?

Când am proiectat acest sezon, echipa de proiect care este, după cum se ştie multinațională, cu perspective şi experiența în tv de reality cea mai vastă, în opinia mea, am zis “Intoarcerea la Origini”. Principala surpriză, pregătită cinematografic, cum aminteam, la cel mai înalt nivel, a fost primul split al Concurenților, în două Triburi, Zeițe şi Titani, fete şi băieți.

Surpriza a fost totală pentru ei, ca şi pentru mulți dintre telespectatori. Iar ladies power a apărut instant, primele probe şi trasee nefiind pe forță dură, ci pe echilibru, rezistență şi strategie. Ulterior, puternica narațiune a show-ului s-a desfășurat pe durata primelor episoade foarte intens. Cu tranziții de Concurenți de la un Trib la celălalt, ceea ce a modificat o dată în plus, echilibrul de forțe.

„Gândiți-vă doar cât dor arzător pot acumula pentru cei dragi de acasă”

Etapa la care am evoluat acum este cea a două Triburi reorganizate aproape în totalitate. Purtând aceleași culori totemice, dar cu nume diferite, alese chiar de ei, de Concurenți, după cum şi-au dorit. Survivor este un format care a insistat şi reliefat mult mai mult personalitatea Concurenților, şi mai puțin celebritatea lor. Iar sezonul de față este full on despre autenticitatea şi reziliența lor.

Când se aprinde torța pentru un duel, vedem mai mult decât o simplă confruntare – e vorba de mentalitate, strategie, instinct. Ce înseamnă Survivor şi întoarcerea la origini, de fapt?

Excelentă observația, din nou! Este mult mai mult decât o simplă confruntare, aşa este. Pentru că se ciocnesc valuri de emoții care îi cuprind pe duelişti – frustare pe cei care i-au votat, teama viscerală că pot pleca acasă atât de uşor (după cât au îndurat) dacă nu iese acea anume probă, etc. Torța simbolizează, la propriu, voința lor ardentă să fie în continuare în show, în Trib, survivor.

Gândiți-vă doar cât dor arzător pot acumula pentru cei dragi de acasă, iar jocurile de comunicare arată o mică parte din acest dor. Și totuși luptă total la fiecare final de săptămână să nu fie marele final al lor aici.

Daniel Pavel: „Concurenții Survivor România trăiesc 24 ore din 24 în regim de luptă. Răsplată, dacă înving, lecție dură şi dureroasă, dacă pierd”

“Întoarcerea la origini” este în mod esențial despre revenirea la rădăcinile show-ului Survivor, în formă şi fond. Ce ne definește umanitatea, ce atribute ne țin împreună, într-un Trib, luptând pentru hrană, un loc sub cerul liber şi șanse de a excela, fizic şi, mai ales psiho-emoțional.

Și mai ales ce anume definește gradul de autenticitate pe care vrem-nu vrem îl revelăm doar în cele mai dure condiții de viață.

Publicul trăiește intens fiecare confruntare, dar de acolo, din mijlocul acțiunii, ce crezi că definește cu adevărat un învingător la Survivor? Este vorba despre adaptabilitate, strategie, forță, dorință?

Cum aminteam şi cuprins în precedentele răspunsuri, de aici, din mijlocul arenei curajului şi a acțiuni, dezgolite de civilizație, tribale, primordiale, asumate şi astfel, splendide, în simbolistica sa, Survivor, prin Concurenții ce evoluează prin ochiul camerelor de filmat, în inimile atâtor iubitori ai acestui show-fenomen, este despre all of the above într-o buclā spațio-temporală pe repeat. Dur şi pur omenesc, zi după zi, noapte de noapte.

„Simte tot acest dramatism şi realism”

Neavând nici măcar o plasare în timp foarte clară – ce săptămână, ce zi este, ce oră, etc, Concurenții trăiesc 24 ore din 24 în regim de luptă. Răsplată, dacă înving, lecție dură şi dureroasă, dacă pierd. Revenindu-şi de fiecare dată, cazând de N ori şi ridicându-se de N + 1 ori, în cea mai realistă metaforă a vieții pe care ți-o poate da un show TV.

Publicul nostru, Națiunea Survivor România cum, cu atâta drag şi deferență i-am spus, încă de la primele mele episoade, simte tot acest dramatism şi realism. Ne iubește, pătimaş, apăsat şi usturător, daca simte, dar total şi dedicați pe ce primesc de la ce văd: Inspirație şi Aspirație în cotidianul fiecăruia. Românii nu au nevoie să li explice savant ce e cu supraviețuirea pentru că de ani şi ani, generații de generații, “ne ştim” cu sacrificiul şi problemele şi ostacolele.

Dar cum râde, doineşte sau glumeşte românul la fiecare ocazie, puține popoare mai sunt, aşa că, vorba Poetului Național, Eminescu: “Trăiască Nația, sus cu dânsa!”

Foto: Pro Tv

