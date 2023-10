Și-a operat sânii cu care a apărut în Playboy și rezultatul e unul spectaculos. Dana Săvuică (53 ani) se declară mulțumită de rezultat, chiar dacă această perioadă a venit la pachet și cu multe restricții.

Vedeta recunoaște că a început să se gândească la această schimbare după ce a intrat la menopauză, iar iubitul și fiica sa i-au susținut decizia. Chiar dacă nu vrea să spună foarte multe despre jumătatea ei, Dana Săvuică susține că e fericită alături de bărbatul cu care are o relație de mai mulți ani.

Fostul manechin a vorbit pentru UNICA.RO despre schimbarea prin care a trecut, dieta pe care a adoptat-o și planurile pentru Paște și căsătorie.

Dana Săvuică: „Îmi era teamă de durere”

“Mă simt foarte bine. După cinci zile am ieșit în lume, dar o fac cu mare atenție. Nu am voie să mă lovesc , să ridic greutăți, nu trebuie să fac sport, trebuie să dorm pe spate. Sunt pe bustieră medicală, două luni trebuie să o port non- stop, iar următoarele șase luni, în timpul zilei, pot purta sutien, dar seara din nou bustiera”, spune Dana Săvuică pentru UNICA.RO.

Citește și: Ce frumoasă este fiica Danei Săvuică! Cu ce se ocupă

A luat destul de greu decizia de a face acest pas, dar după ce a ales medicul s-a mai liniștit. Dana Săvuică își dorea această schimbare și simțea că e un lucru benefic.

“Îmi era teamă de durere. De fapt, am căutat medicul potrivit și am stat și am analizat foarte bine care sunt alegerile pe care aș putea să le fac. Medicul pe care l-am găsit mi-a dat foarte multă încredere. M-am simțit foarte bine în momentul în care mi-a explicat totul clar, în fucție de sânul meu, care e un sân natural, sub formă de pară, care are o textură grea. Când am intrat la menopauză, s-a îngreunat și mai mult, și a și căzut odată cu timpul și cu vârsta. Mi-a explicat clar ce înseamnă această intervenție și chestia asta mi-a dat liniște.

De atunci m-am lăsat cu încredere pe mâna lui și m-am dus cu gânduri pozitive, că nu se poate întampla nimic rău”, ne-a mărturisit Dana, la evenimentul Apivita.

Dana Săvuică: “Vine un timp în care nu mai vrei să fii sexy prin voluptate, prin forme”

Frumoasa blondă recunoaște că s-a temut și de felul în care o să arate sânul după intervenție, pentru că de această dată nu era vorba de implant, ci de o operă de artă.

“Aici era vorba de sânul meu natural, sâni care au fost admirați, invidiați, care au apărut pe prima copertă a revistei Playboy și dintr-o dată eu vreau să fac o reconstrucție mamară, aici e deja vorba de o operă de artă”, adaugă ea.

Dana Săvuică recunoaște că după ce a activat atâția ani ca manechin vrea să fie percepută altfel, nu doar prin prisma unui corp sexy.

“Vine un timp în care nu mai vrei să fii sexy prin voluptate, prin forme, să atragi privirile în sensul greșit. Vrei să te simți mai ușoară, mai confortabil în corpul tău, care se schimbă hormonal foarte mult și devine greoi. Eu sunt și o femeie înaltă, am avut deja o operație pe coloană, hernie de disc de la toate călătoriile mele, de la tras bagaje, de la stat pe tocuri de 12 cm toată viața mea.

Corpul meu resimte toate nebuniile pe care le-am făcut eu la 20 de ani. Acum trebuie să am grijă de el, e în primul rând o chestie de sănătate, după acceea o chestie de estetică și foarte puțin de ego, de vanitate. E un respect pentru mine”, a declarat Dana Săvuică, în exclusivitate, pentru UNICA.RO.

Cu ce s-a confruntat Dana Săvuică după ce a intrat la menopauză

Dana Săvuică a intrat și la menopauză la 48 de ani, dar, spre deosebire de alte vedete, nu a resimțit așa mult acest proces.

„Am fost norocoasă din acest punct de vedere. Am intrat la menopauză pe la 48 de ani, dar nu am resimțit. Nu am avut nici insomnii, nici crize de nervi, nici depresii, nici bufeuri. M-am lovit de ușoare stări de somnolență în mijlocul zilei, ceea ce nu îmi era caracteristic și am început să am depuneri pe anumite zone ale corpului. Cumva, mă lupt cu greutatea”, susține Săvuică.

Citeşte și: Dana Săvuică și-a micșorat sânii cu care a apărut în Playboy. Vedetele care au mai trecut prin acest proces

„Mănânc ce îmi doresc, dar în cantități mici”

După ce a intrat la menopauză, Dana a început să fie mai atentă la tot ce mănâncă. Ba mai mult, la un moment dat, a vrut să își facă și o liposucție, dar un medic a oprit-o.

„Mănânc ce îmi doresc, dar în cantități mici. Țin și o dietă, impropriu spus așa, e o mâncare pe bază de prafuri, bogată nutritiv, slab calorică, bio și, culmea, care are și gust. Mi-a recomandat-o Dr. Dana Miricioiu, la care am apelat după ce am vrut în urmă cu doi ani să îmi fac o liposucție, pentru că nu mai știam ce să fac cu burta. Ea mi-a zis că nu e cazul, că am foarte puține kilograme și pot să le dau jos ușor, așa că mi-a recomandat acest regim.

Acum că am făcut operația la sâni, medicul mi-a zis să am grijă să nu slăbesc și să nu mă îngraș. M-a cântărit și dimineața, dar și seara, e o chestie cu kilogramele. Mi s-a luat o greutate mare de pe piept, nu mai simt dureri lombare, cervicale, de coloană. Totul era de la greutatea lor, care apăsa pe gât, pe umeri”, spune Dana Săvuică.

De Paște, vedeta e în recuperare, așa că nu are planuri. „Nu am voie să mă zbânțui prin lume. O să stau acasă și o să facem o masă în familie. o să ne simțim bine așa”, continuă ea.

„E un bărbat discret, care îmi suplinește toate dorințele”

E fericită în dragoste, dar asupra acestui capitol, Dana Săvuică a ales să așterne discreția. Recunoaște că bărbatul din viața ei o susține necondiționat și i-a fost aproape și când a decis să se opereze.

„Fiica și prietenul meu au spus că asta ține de corpul meu și e decizia mea. Nu am nimic de ascuns, dar îmi momentul în care noi ne-am apropiat și am decis să fim împreună, suntem de ceva ani, am devenit discretă, pentru că așa dorește el. Nu este un om de televiziune, nu este un personaj mioritic care apare prin showbiz, este un om discret, un bărbat care îmi aduce tot confortul necesar și îmi suplinește toate dorințele. Ne completăm foarte frumos unul pe celălalt. Îmi oferă libertate, iar asta e foarte important”, susține Săvuică.

Citeşte și: Dana Săvuică, la 53 de ani: “Cel mai mare defect este că încă nu am învățat cum să iert”. Ce relație are cu fiica ei / Exclusiv

Dana Săvuică nu se mai gândește la căsătorie

Cu toate astea, fostul manechin admite că nu ar mai face marele pas. Dana Săvuică iubește libertatea și se simte bine așa.

„Nu că nu mai cred în mariaj, fiecare om e liber să viseze. Sunt foarte multe cupluri care au căsnicii frumoase, sănătoase, dar, pentru mine, asta nu mai e o opțiune. Îmi place prea mult libertatea pe care o am ca om, ca individ, ca femeie care stă pe picioarele ei, nu a; intra într-un mariaj unde parteneriatul devine o chestie de posesivitae sau de competiție”, susține ea.

Dana consideră că dacă ai sănătate și familia aproape totul poate fi rezolvat. „Sunt fericită că trăiesc așa cum îmi doresc, că sunt sănătoasă și nu am probleme majore în viață. Încerc, efectiv, să îmi încep ziua cu gânduri pozitive, să am o vibrație pozitivă. Normal că mai cad în mici tristeți, nu zic depresii, că nu e vorba de așa ceva, dar uneori nu imi mai ies anumite lucruri, dar îmi dau seama că dacă am sănătate și familia aproape e tot ce contează”, adaugă Dana Săvuică.

Foto: facebook