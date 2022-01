Ce salariu are Dan Pavel, charismaticul prezentator Survivor România?

Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, a răspuns unei întrebări pe care mulți oameni și-au pus-o: ce salariu are de fapt?

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, difuzat pe canalul de YouTube Acasă La Măruță, Dan Pavel a povestit în detaliu despre experiența lui ca prezentator Survivor România – de la audiții și până la salariul pe care îl primește.

„M-am dus la casting în decembrie 2020 pentru Survivor, eram în Viena, așa am ajuns să fiu prezentator”, a spus el, conform Pro TV. „Ce să zic legat de salariu, am un salariu super satisfăcător, dar eu rămân un romantic”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Mai mult, Dan Pavel a ținut să sublinieze că în Survivor, concurenții nu primesc mâncare dacă nu o câștigă. „E adevărat că la Survivor, concurenților nu li se dă să mănânce decât ce câștigă”, a zis el. „Rigoarea formatului a fost validată pe mai multe țări, e un format american adaptat foarte bine. Așa că ei nu primesc altceva de mâncare decât ce câștigă, la fel și legat de comunicarea cu familia, nu există nicio favoare, dacă cineva ar fi favorizat, ar vorbi”.

Citește și: Comediantul Louie Anderson a fost diagnosticat cu cancer

Citește și: Care este cel mai mare regret al lui Liviu Vârciu

Îndrăgitul prezentator a vorbit și despre iubirile primei tinereți. S-a întâmplat să se îndrăgostească de o braziliancă ce avea un nume foarte asemănător cu al unuia dintre foștii concureți Survivor, anume Jador. „Numele primei brazilience de la 22 de ani?” a spus Dan Pavel. „Se chema Jadora”.

În interviul cu Măruță, Dan Pavel a deșirat și amintiri legate de perioada în care învăța la Marina Internațională: „Am terminat Marina Internațională, iar teza mea e Combaterea Pirateriei pe Mare. Sunt și pirat și sunt și pe cealaltă parte. […] Am procrastinarea în sânge, dar partea de Marină mi-a format organizarea, la fel și ultimii cinci ani de Viena, unde am participat la fondarea unui radio și am intrat în gândirea germană. Locuiesc în Austria, dar voi avea curând drept de rezidență. Stau de cinci ani acolo, acolo e soția și e copilul meu”.

Foto – Instagram