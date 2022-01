Comediantul Louie Anderson a fost diagnosticat cu cancer

Comediantul Louie Anderson (68 de ani), creatorul desenului animat „Viața cu Louie”, bazat pe copilăria acestuia, a fost spitalizat în urma diagnosticării sale cu limfom non-Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic, care este și sediul apărării imunitare a organismului.

PR-ul comediantului, Glenn Schwartz, a confirmat diagnosticul acestuia pe 18 ianuarie 2022, pentru NBC. „Comediantul iconic Louie Anderson este în prezent internat într-un spital din Las Vegas, unde este tratat pentru limfom DLBCL, o formă de cancer. Se odihnește confortabil”, a declarat Schwartz.

Cel mai recent, actorul a jucat în pelicula „Coming 2 America”, lansată în martie 2021, continuarea filmului „Coming to America”, lansat în 1988. Louie Anderson are la activ aproape 4 decade de carieră. Și-a făcut debutul TV în anul 1984, în cadrul emisiunii „The Tonight Show”, ulterior apărând alături de Eddie Murphy (60 de ani) în filmul „Coming to America”.

Louie este recunoscut și pentru desenul animat „Viața cu Louie”, pentru găzduirea emisiunii „Family Feud”, din 1999 până în 2002, și pentru rolul din serialul de comedie „Baskets” (2016-2019), în care a jucat alături de actorul Zach Galifianakis (52 de ani).

Limfomul malign DLBCL (Difuz cu celula mare tip B) este cea mai comună formă a limfomului non-Hodgkin în Statele Unite ale Americii, informează Fundația de Cercetare a Limfomului, citată de E! News. Este aceeași formă de cancer cu care a fost diagnosticat solistul Mark Hoppus (49 de ani).

După 6 luni în care s-a luptat cu boala, și în urma chimioterapiei, cântărețul a declarat în mediul online că, din septembrie 2021, nu mai are cancer.

Foto: Profimediaimages.ro