Legenda hollywoodiană Sir Sidney Poitier s-a stins din viață la 94 de ani. Decesul regretatului actor cu o carieră incredibilă de 71 de ani a fost confirmat de ministrul Afacerilor Externe Fred Mitchell, informează Mirror.co.uk.

Actorul Sir Sidney Poitier, primul bărbat de culoare premiat cu Oscar, a murit la 94 de ani

„Bahamas a pierdut o mare personalitate, iar eu am pierdut un prieten”, a declarat Fred Mitchell. „Trist că nu va mai fi alături de noi pentru a-i putea spune cât de mult înseamnă pentru noi, însă de celebrat cât de multe a făcut pentru a demonstra lumii că oamenii cu cele mai modeste începuturi pot schimba lumea”, a mai declarat viceprim-ministrul Chester Cooper.

Sir Sidney Poitier a jucat în peste 50 de pelicule, obținând premiul Oscar în anul 1964 și astfel devenind primul actor de culoare și primul bărbat din Bahamas onorat cu această distincție. Poitier, care a refuzat roluri bazate pe stereotipuri rasiale ofensatoare, a fost apreciat pentru portretizarea unor bărbați de culoare mândri și inteligenți în producții din anii 1960 precum: „Lilies of the Field”, „A Patch of Blue”, „To Sir, With Love, „In the Heat of the Night” și „Guess Who’s Coming to Dinner”.

Din 1964 până în 2002, Sir Sidney Poitier a rămas singurul bărbat de culoare laureat al premiului Oscar. În 2002, același an în care Poitier a primit Oscarul onorific „pentru realizările sale remarcabile ca artist și om”, Denzel Washington a devenit al doilea actor de culoare onorat cu această distincție.

Poitier s-a născut prematur pe 20 februarie 1927, la Miami, din părinți originari din Bahamas, în timp ce aceștia erau în vacanță în Statele Unite. A crescut în Bahamas, petrecându-și primii ani în jurul fermei de tomate a tatălui său de pe Insula Cat, înainte ca familia să se mute în Nassau. Adolescentul Poitier s-a întors în SUA, unde s-a înrolat în armata SUA și a lucrat pentru scurt timp într-o unitate medicală.

Poitier a debutat în 1950 în filmul „No Way Out” și a apărut în următorii ani în „Cry, the Beloved Country”, un film britanic a cărui acțiune a fost plasată în Africa de Sud, în epoca apartheidului. A fost remarcat în 1955, în drama „Blackboard Jungle”.

