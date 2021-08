Invitată în podcastul Cu Inima la Vedere, găzduit de prezentatoarea știrilor Pro TV Amalia Enache (44 de ani), Mihaela Rădulescu (52 de ani) a dezvăluit cum și-a ținut fiul departe de vicii. Ayan Schwartzenberg (17 ani) este fiul Mihaelei din fostul ei mariaj cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg (54 de ani).

Cum și-a ținut Mihaela Rădulescu fiul departe de vicii

Prezentatoarea TV a fost căsătorită de trei ori. Prima căsnicie, cea cu Bogdan Rădulescu, s-a încheiat în 1987. 10 ani mai târziu, din 1997 până în 1999, Mihaela a fost căsătorită cu actorul, artistul și omul de televiziune Ștefan Bănică Junior (53 de ani).

Ultimul mariaj a fost cel cu Elan Schwartzenberg, încheiat după o relație de 10 ani. În prezent, Mihaela formează un cuplu cu sportivul austriac Felix Baumgartner (52 de ani). Mihaela și Felix sunt împreună din anul 2014.

„Când Ayan avea 14 ani am făcut o plimbare inițiatică într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Am vrut să vadă cu ochii lui ceva ce nu îți poți scoate din cap. Am vrut să-i arăt ce înseamnă viață distrusă”, a spus Mihaela Rădulescu.

De asemenea, pentru a-l ține departe de orice dependență, fie chiar și cea a jocurilor de noroc, vedeta a vrut ca fiul ei să facă neapărat sport. „Un om care iubește sportul, aproape că ți-aș garanta că ar fi cel mai departe de alcool, țigări, droguri. Disciplina aia de sportiv te ține puțin mai departe”, a mai spus.

Ayan studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. „Am plâns cel mai mult ca mamă când a trebuit să-mi las copilul singur într-o clădire și să-i fac cu mâna și să plec. I-am respectat alegerea, văd că se descurcă extraordinar”, a mai spus prezentatoarea TV.

Mihaela Rădulescu: „N-am băgat niciodată bărbați în casă”

Pentru a-l proteja pe Ayan, după divorțul de Elan Schwartzenberg, Mihaela Rădulescu nu a adus alți bărbați în casa lor. „De aproape 8 ani de când sunt cu Felix, noi trăim în aceeași casă doar câteva luni pe an, ori la el, ori la mine, dar doar când e Ayan în America.

N-am băgat niciodată bărbați în casă, altul decât tatăl lui. Chiar dacă am avut o altă relație. Am simțit că în casă intră un bărbat doar când simți că rămâne acolo sau când știi că mai crește copilul. După divorțul de tatăl lui, nu am vrut să vadă nicio altă figură masculină în casă”, a mai spus Mihaela.

