Cum s-a schimbat viața Simonei Nae de când a devenit mamă. „E destul de solicitant!” Artista își va deschide o afacere în domeniul artistic

Simona Nae s-a dedicat întru totul familiei de când a devenit mamă. În vârstă de 38 de ani, cântăreața are un băiețel, Chriss Nicolas, venit pe lume în 2022.

Simona Nae vrea să-și deschidă o școală de muzică și dans

Simona Nae s-a retras din lumina reflectoarelor de când a devenit mamă. Dar nu a renunțat complet la cântat. Artista, care în urmă cu câțiva ani făcea furori cu piesa „Coji de Portocale” încă mai onorează invitațiile la evenimente și concerte, dar pe primul loc rămâne familia. În plus, Simona Nae a pus bazele unei afaceri pe care o va inaugura foarte curând. Ea urmează să-și deschidă o școală de muzică, dans și actorie în Popești Leordeni, școală ce va purta numele High School Music All by Simona Nae.

“Sunt extrem de încântată că proiectul meu a prins contur și vom deschide în curând porțile școlii mele de muzică și abia aștept să mă întâlnesc cu cursanții atât la atelierul de muzică cât și la cel de dans și actorie. Grupele disponibile au maxim 10 locuri, așa că locurile sunt limitate.

Îmi doresc să descoperim împreună magia spectacolelor de musical și abilitățile micilor artiști în muzică, dans și actorie, stimulând astfel încrederea și stima de sine. Pregătesc multe surprize însă vă țin la curent pe pagina mea oficială de pe rețelele de socializare”, a declarat Simona Nae pentru click.ro.

Artista va sărbători Dragobetele luna aceasta, dar spune că nici Valentine’’s Day nu va trece neobservat.

“Nouă ne place mai mult să sărbătorim românește, de Dragobete, dar nu va trece neobservat nici 14 februarie, vedem cum le sărbătorim, probabil că vom ieși pe undeva în doi, dacă putem. Viața în trei, de când este și Chriss este foarte frumoasă pentru că ne învață cate ceva zi de zi dar este și dificil, din prisma joburilor, pentru că nu mai aveam libertatea de a fugi de colo-colo, e destul de solicitant” – a mai precizat cântăreața.

Simona Nae spune că sarcina a schimbat-o complet

Simona Nae este foarte discretă cu privire la viața personală și a evitat mereu atenția publicului. Vedeta și-a ținut sarcina ascunsă pentru a evita stresul suplimentar.

“La prima sarcină am simțit că vreau să stau liniștită, am ales liniștea, relaxarea. La a doua nu știu, depinde de organism și energie. Una este să vorbești, căci și înainte de a rămâne însărcinată spuneam: „O să fiu așa și o să fac asta!”. Sarcina m-a schimbat total!

Nu știu ce s-a întâmplat, dar efectiv nu mai exista nimic în afară de copil! Am renunțat la tot ce însemnam ca femeie din multe puncte de vedere. Nu mi-am făcut unghiile, părul, am preferat să fie copilul cât mai bine, cât mai OK! Am zis că după o să revin eu, nu este problemă!” – povestea Simona Nae acum doi ani, pentru ego.ro.

