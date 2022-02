Nicole Cherry (23 de ani) și logodnicul ei, Florin Popa (31 de ani), și-au confirmat relația în anul 2018. Cuplul s-a logodit în octombrie 2021. „Pentru totdeauna”, a scris solista în dreptul primei fotografii cu inelul de logodnă.

Împreună, Nicole și Florin au o fiică, Anastasia Maria (2 luni), născută pe 27 noiembrie 2021. „Este minunată, nu că e a mea, dar e minunată. M-am topit, nu mai pot după ea. Doamne, ce frumos!”, a declarat artista din spital.

Cum s-a schimbat relația dintre Nicole Cherry și Florin Popa după ce au devenit părinți

Recent, Nicole a explicat cum s-a schimbat relația dintre ea și Florin de când au devenit părinți. „Clar, în momentul în care două persoane mature își doresc un copil și se înțeleg, acest lucru le unește. Depinde foarte tare și de starea psihică a mamei și de cum percepe tatăl”, a povestit solista pentru Playtech.

„Noi nu am avut niciun fel de problemă. Florin m-a salvat din multe episoade mai puțin bune de când suntem împreună. Da, a fost ca o ancoră. De fiecare dată când am o problemă știu că am pe cine să mă bazez. Nu îmi este frică să merg la drum cu el”, a completat.

Între artistă și logodnicul ei este o diferență de vârstă de 8 ani, diferență pe care Nicole o consideră un avantaj. „Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea și, sincer, nu mă regăseam”, mărturisea Nicole în trecut.

„Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, a încheiat atunci.

Nicole Cherry, judecată pentru vârsta la care a decis să devină mamă

„Am simțit că oamenii se bagă prea mult în viața unui om, mai ales când nu li se cere părerea. Pentru un copil ești pregătit tu, ești pregătit cu mintea ta, corpul tău, sufletul tău. Până la urmă, nimeni nu are cum să îți zică vreodată dacă ești pregătit pentru acest lucru, tu o simți. Eu am simțit acest lucru”, a mai declarat Nicole Cherry pentru Playtech.

„M-au supărat unele mesaje, au fost puțin deplasate și am avut parte de niște păreri pe care nu le-am cerut. Totuși, asta face parte din viața unui artist, viața unei persoane publice. Uneori ai parte de niște mesaje pe care nu le dorești și de niște păreri pe care nu le ceri. Cumva m-am obișnuit”, a continuat.

„Bineînțeles, mai sunt și perioade în care mă mai enervez, mai fac un story și mai spun unele lucruri fără rea intenție, ci pur și simplu pentru că mă enervez. În general, eu sunt împăcată cu tot ce am făcut în viață. O să mă mai enervez, dar asta nu înseamnă că o să schimb lucruri dacă sunt sigură pe ceea ce vreau să fac”, a încheiat.

Foto: Instagram