Cum reușește Dorian Popa să aibă dinții atât de albi: „Să fie un moment educativ”

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști de pe rețelele de socializare. Acesta nu este admirat doar pentru talentul lui artistic și actoricesc, dar și pentru dinții albi.

De când are dantura perfectă, Dorian nu se oprește din zâmbit. În urmă cu ceva timp, el a explicat cum reușește să aibă dinții atât de albi.

Cum reușește Dorian Popa să aibă dinții atât de albi

Albul danturii lui Dorian pare aproape ireal. Multe persoane și-ar dori să aibă o astfel de dantură și s-au întrebat cum reușește artistul să își păstreze dinții atât de albi. Răspunsul l-a dat chiar cântărețul, în cadrul unui podcast: și-a pus fațete.

Dorian Popa a povestit și ce l-a făcut să apeleze la fațetele dentare.

„Vorbeam cu Delia la un moment dat când m-a întrebat: ‘Dar de ce ai dinții așa de albi?’ Și eu i-am spus: ‘mă, Delia, dar de ce ai trenning-ul atât de scump?’ Pentru că noi din asta ne hrănim fericirea, da? Unii oameni spun: bă, de ce trebuie să porți haine de 7000 pe tine? De ce? De ce? De ce? Pentru că în viață trebuie să fii fericit, să-ți hrănești copilul din tine. Și dacă al meu copil reacționează la o mașină mai scumpă, la o casă mai albă și la niște dinți din faianță, eu ce să-i spun?! Ai greșit adresa băiatul meu?!” a povestit artistul în cadrul unui podcast, în urmă cu câțiva ani.

Artistul și-a schimbat, între timp, fațetele dentare cu unele mai performante, care arată mai naturale.

“Mi-au venit dinții noi. Acum sunt ok. Vrei să-i scot? Am șapte zile în care îi țin ca bătrânul în pahar. Dacă tot facem asta, hai să fie un moment educativ pentru cei de acasă, pentru oamenii care spun că atunci când îți pui fațete mamă te lasă cu dinții de rechin. Ți-i pilește, ți-i face varză. Uite cam așa arată. Îmi schimb tot, opt de sus, opt de jos. Îi schimb pentru că a apărut o tehnologie nouă. Dintele acum nu mai este complet alb, în partea de jos are o zonă de transparență și arată mai natural”, spunea Dorian Popa în anul 2019, potrivit SpyNews.

Dorian, vacanță la minus 15 grade

În urmă cu câteva zile, Dorian Popa a plecat în vacanță, la munte. Artistul, care încă folosește cârjele după ce s-a accidentat săptămânile trecute, a vrut să facă și câteva lucruri mai nebunești și a închețat într-un lac înghețat.

„Ne vom dezbrăca la pielea goală și ne vom bălăci în lacul înghețat, după care vom face o saună fierbinte”, a povestit Dorian înainte de a trece la sporturi extreme.

Lui Dorian i s-a explicat, înainte de a intra în lacul înghețat, ce efecte are baia în apa înghețată pentru organismul uman.

„Este foarte bun pentru circulația sângelui, îți îmbunătățește sistemul imunitar. Vei avea un super genunchi pe urmă”, i s-a spus artistului, care se pregătea mental pentru a sări în lacul înghețat.

„Una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. O pot compara lejer cu săritul din avion cu parașuta. Este senzațională (…) Am făcut-o și pe asta pentru că în viață important este să le încerci pe toate și să nu-ți fie frică de nimic”, a povestit Dorian Popa pe canalul lui de Youtube.

