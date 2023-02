Cum face față Deea Codrea momentelor grele din viață: “Am început terapia imediat după ce am divorțat”/ Exclusiv

Deea Codrea se numără printre influencerii de top în ceea ce privește moda. Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil” a vorbit, pentru UNICA.ro, despre schimbările survenite în viața ei de când a devenit mamă. Deea Codrea este absolventă de Psihologie, a fost căsătorită, a divorțat, iar de atunci merge la terapie când traversează perioade mai complicate din punct de vedere emoțional. Pasiunea pentru haine și-a descoperit-o în copilărie și nu exclude, ca, la un moment dat, să profeseze ca psiholog.

Deea Codrea a adus pe lume, în toamna lui 2021, un băiețel, Ilian, care a devenit cea mai importantă persoană din viața ei. Fosta concurentă “Bravo, ai stil” a născut natural în apă, și fără anestezie.

Cum s-a schimbat viața ta de când ești mamă?

La 180 de grade practic, dintr-odată nu mai este doar despre mine și despre ce-mi doresc eu să fac și este despre ce-și dorește copilul, mai ales în primii ani de viață cred că este super important și atunci încerc să mă gândesc întâi la el când am de mers undeva.

De ce nu mai vrea Deea Codrea al doilea copil

La ce strategie apelezi? Părinții tăi, părinții logodnicului, cine vă ajută la creșterea lui Iian?

Noi, din păcate, nu avem niciunii dintre părinți aproape. Mama mea stă în Austria, iar părinții lui Andrei sunt din Brăila, au o străbunică și nu prea reușesc să vin pe cât de des ne-am dori noi. Avem o bonă, eu zic că am avut noroc, pentru că chiar ține la Iian și atunci suntem liniștiți când plecăm de acasă. Nu este internă, are program de zi, noaptea stăm noi cu el, în weekenduri stăm cu el. Bona este alături de noi de luni până vineri și ne bucurăm foarte tare.

Mai aveți în plan să îi faceți un frățior sau o surioară?

Nu mai avem în plan. Ne-am dat seama că e suficient și nici nu vrem. Știu că mama își iubește toți copiii în mod egal, dar mi-e puțin teamă că nu o să fiu suficient de aptă să-i arăt că e la fel de important și după ce ar veni al doilea copil și nu vreau să îl traumatizez. Generația asta a noastră e mai conștientă de traumele pe care le avem din copilărie și atunci e ok așa: unul și bun!

Deea Codrea și familia

Ce proiecte ai în perioada asta?

Creare de conținut pe partea de modă, am lansat canalul meu de youtube, unde vorbesc despre cum poți face shopping într-un mod smart, despre cum poți să te îmbraci în ținute de succes, fără să cheltui foarte mulți bani și fără să cadă dulapul pe tine de achiziții și despre tot felul de lucruri legate de shooping, haine și modă.

Dar pe partea asta de bebelușeală nu te atrage ideea să vii cu sfaturi?

Sincer, nu cred că e neapărat zona mea. Nu prea îmi place nici în materie de prietene să dau sfaturi. Cred că fiecare mamă, copil sunt unici și atunci nu aș vrea să influențez, plus că sinceră să fiu îmi place să vorbesc doar despre lucrurile la care mă pricep și anume la care am studii în domeniu. La partea asta cu somnul, cu mâncarea bebelușilor nu mă pricep, sunt doar o mamă care își iubește foarte mult copilul și atât.

Ce spune Deea Codrea despre depresia postnatală

Te-ai confruntat după naștere cu acea anemie, dar cu stări de melancolie, depresie postnatală te-ai confruntat?

Chiar cred asta că fiecare mamă trece printr-un soi de depresie postnatală, poate să țină mai mult sau mai puțin, depinde de ea, dar este imposibil, pentru că ți se dă viața atât de tare peste cap și ești într-un punct în care crezi că nu o să mai ieși niciodată de acolo și viața ta nu va mai fi niciodată la fel ca înainte, așa că da, am avut foarte multe momente în care plângeam, nu știam de ce plâng. Mi-a fost foarte greu să alăptez și de acolo mai veneau niște emoții, consideram că nu pot să-mi hrănesc copilul, se întâmplă niște lucruri. E normal să se întâmple și cred că cu cât vorbim mai des despre ele, cu atât celelalte mămici, care se trezesc în situația asta, își dau seama: e normal, cu toate trecem prin asta, dar trece, copilul crește și lucrurile devin mai simple.

Te-ai mobilizat singură să ieși din starea de teamă sau logodnicul te-a ajutat?

Pe mine mă ajută foarte mult Andrei, m-a ajutat și mă ajută în continuare foarte mult, inclusiv în creșterea copilului și cred că a mai ajutat foarte tare și faptul că eu merg constant de câțiva ani la terapie, cu atât mai mult cu cât am trecut prin schimbările astea, am rămas însărcinată, consider că e ok să fim noi bine cu noi ca să putem fi mai departe și cu cei din jurul nostru: iubit, prietenă, copil și așa mai departe.

Deea Codrea: “Am început terapia acum foarte mulți ani”

Ce te-a determinat prima oară să mergi la terapie?

Am început terapia acum foarte mulți ani, cred că imediat după ce am divorțat. Am fost căsătorită, am divorțat și cred că atunci, pentru că eram cu omul de care am divorțat de foarte mult timp, era o relație foarte lungă și-mi era foarte greu să mă văd ieșită din relația aia, deși îmi doream foarte tare. Și atunci am hotărât să fac treaba asta, mama mea a terminat psihologia, eu am terminat psihologia, nu-mi e străin acest domeniu și atunci am considerat că trebuie să merg și m-a ajutat foarte mult. Și de atunci am tot mers în momentele mai grele. Cred că sunt vreo 6 ani de atunci.

Dar tu ca psiholog ai profesat vreodată?

Încă nu, dar consider că nu e timpul pierdut. Mă văd făcând asta la un moment dat, să mai treacă anii.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru haine și modă

Pasiunea asta cu moda cum a început la tine?

Cred că a început atunci când tatăl meu vitreg îmi aducea reviste, erau pe vremea aceea Cool Girl, Bravo Girl, tot felul de reviste și pentru că mi le aducea constant, mă tot uitam în ele, mi se părea drăguț, îl întrebam, la un moment dat: ‘Dar nu mi-ai mai adus? Dar când îmi aduci?’ Și cred că în felul acesta mi s-a lărgit un pic orizontul și mi s-a și dezvoltat pasiunea asta. Oricum eu am făcut școala primară la țară și mi se părea interesant să modific hainele, să fiu cumva așa altfel. Și tăiam lucrurile, coseam, țin minte că i-am tăiat o perdea la un moment dat bunică-mii, adică tot felul de lucruri. Cred că de atunci a început.

