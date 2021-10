Deea Codrea (29 de ani), fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”, a născut natural, în apă și fără anestezie, un băiețel, Iian, pe 9 octombrie 2021. „Din doi, ne-am născut noi 🤍”, a scris Deea în mediul online, în dreptul primei fotografii alături de fiul ei.

Deea Codrea, abdomen plat la nici o săptămână de la naștere

Recent, pe Instagram, Deea a publicat mai multe imagini în care poartă jeanși cu talie înaltă. „Am plecat de la 48 de kg. M-am îngrășat 10-12 kilograme în sarcină. La 4 zile, am 52 de kilograme. Nu am făcut nimic pentru asta, pur și simplu asta e situația. Am un metabolism bun. Port și o centură aproape toată ziua”, a declarat Deea la Insta Story.

Despre naștere, Deea a povestit: „Suntem bine. Iian este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame la ora 04:01, alături de cel mai bun tătic din lume. Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu. Dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor… Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie… s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Iian are cel mai frumos plâns din Univers”.

„Am o poveste interesantă. Până să știm dacă e fată sau băiat, noi aveam un nume de fată în minte, Tokyo, și când a aflat familia noastră a fost foarte, foarte dezamăgită toată lumea. După ce am aflat că e băiat, ne-am gândit să-i zicem Iian, ca să fie la fel de greu de pronunțat. Acum toată lumea din casă face exerciții [de pronunție] prin casă. E foarte interesant, ne-am gândit că pe iubitul meu îl cheamă Stoian și că sună cumva melodios. E și nume scoțian. Nouă ne place zona asta, Scoția, Irlanda… Va fi un singur prenume”, mai spunea Deea în mai 2021, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

„A fost ceva dorit și s-a întâmplat super pe repede înainte. Eu și Andrei am început să fim într-o relație în septembrie 2020. După am vrut să ne mutăm împreună, ne-am gândit să ne mutăm lângă un parc și ne-am trezit vorbind [despre copii]. Sunt super emoționată, de obicei nu sunt”, a mai povestit atunci.

