Cum arată sosia lui Meghan Markle. Oamenii o întreabă dacă este adevărata ducesă

Bianca Burgdorf, în vârstă de 29 de ani, din Melbourne, a auzit deseori că seamănă cu soția Prințului Harry. Fata nu și-a dat seama de asemănarea ei cu Meghan până ce prietenii și familia i-au spus că seamănă foarte bine cu Rachel Zane, personajul lui Meghan din serialul „Suits”.

Tânăra, care este antrenor personal, a spus că nu a acordat niciodată o atenție prea mare acestei comparații până ce Markle s-a măritat cu Harry, în mai 2018.

Acum, Bianca este oprită deseori pe stradă de străini care o confundă cu ducesa de Sussex.

„Nu am știut nimic de Meghan Markle până ce a apărut în „Suits”. În prima seară când s-a difuzat la televizor am primit trei mesaje de la prieteni care îmi spuneau că arăt ca ea. Am căutat-o pe internet și am putut vedea asemănarea dar nu am acordat prea mare importanță. Dar apoi a devenit și mia faimoasă iar relația ei cu Prințul Harry a fost făcută publică. Atunci comentariile oamenilor s-au intensificat”, a povestit femeia citată de The Mirror.

„Dintr-o dată era tot timpul la televizor, iar chipul ei era în toate revistele. Cu cât a devenit mai cunoscută, cu atât am început să primesc mai multe comentarii cu privire la asemănarea dintre noi. În seara în care a avut loc nunta regală, anul trecut, am primit foarte multe mesaje de la oameni care îmi spuneau cât de mult semăn cu ea. A fost amuzant”, a mai spus Bianca.

„Deseori sunt oprită de străini pe stradă și când Meghan primește tone de atenție din partea mass-media, se întâmplă de câteva ori pe săptămână. Se întâmplă des în magazinele de haine când asistentul vine la mine. Odată, mă aflam la supermarket și un casier se tot holba la mine. S-a uitat la soțul meu, apoi iar la mine și a zis: dacă avea păr roșcat, aș fi putut jura că ești Meghan Markle. Apoi a chemat alți membri ai staff-ului să mă vadă. A fost foarte amuzant”, a afirmat australianca.

Bianca spune că se simte flatată că este comparată cu ducesa și crede că asemănările trec de partea fizică.

În timp ce Meghan are rădăcini caucaziene și afro-americane, Bianca are moșteniri italienești.

„Este o femeie frumoasă și incredibilă. Iubesc ceea ce ea promovează, cred că este o persoană pe care toate femeile o pot privi cu admirație. Eu sunt antrenor personal, astfel că iubesc să ajut oamenii și să încurajez femeile să fie cea mai bună versiune a lor, ceea ce este evident că și ei îi place să facă”, a completat femeia.

Asemănarea dintre Bianca și Meghan a devenit o glumă în familia ei.

„Merg la evenimente alături de rudele mele și toți spun: uite, Meghan Markle a ajuns”, a dezvăluit tânăra.

Sursă foto: Hepta, Facebook