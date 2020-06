Cum arată în realitate fetița din clipurile Siei

Ziegler are acum 17 ani, însă a devenit cunoscută la vârstă de 8 ani, în show-ul „Dance Moms”. Din anul 2014 până în 2017 a apărut în șase dintre clipurile Siei, a mers în turnee și a dansat în show-urile cântăreței australiene.

La doar 13 ani, Maddie a fost jurat al emisiunii „So You Think You Can Dance: The Next Generation”.

Între timp, tânăra a devenit un celebru influencer pe Instagram, unde are peste 13 milioane de followers.

Deși are doar 17 ani, fata a scris și o trilogie despre o dansatoare de 12 ani ce se mută cu familia în Florida. De asemenea, ea a lansat o carte de memorii, „The Maddie Diaries”, ce i-a adus titlul de New York Times Best Seller.

Mai mult, Maddie Ziegler are propria linie de haine și crează și pentru brandul Fabletics al actriței Kate Hudson.

Tânăra nu s-a mulțumit cu aceste activități și s-a lansat și în actorie. A avut roluri în „Pretty Little Liars”, „To All the Boys: P.S. I Still Love You”, „Leap!”, „Austin&Ally”, „The Book of Henry”.

Ea a ajucat și în adaptarea lui Steven Spielberg a „West Side Story”, iar în luna septembrie a acestui an va apărea în filmul Siei, „Music”, alături de Kate Hudson și Leslie Odom.

Potrivit Cosmopolitan, Maddie Ziegler are în prezent o avere de cinci milioane de dolari.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

